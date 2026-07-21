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बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े फैसलों को मंजूरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जुब्बा साहनी के नाम पर खुलेंगे विश्वविद्यालय

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम अचानक बुलाई गई बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. मानसून सत्र के दौरान हुई इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़े बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं की गई.

जननायकों के नाम पर विश्वविद्यालय: बैठक में भागलपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया गया. वहीं मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय खोला जाएगा. यह विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में स्थापित होगा. मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही इन विश्वविद्यालयों की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है.

जननायकों को सम्मान, युवाओं को नई दिशा: सरकार का यह कदम देश और राज्य की महान हस्तियों के योगदान को सम्मान देने तथा नई पीढ़ी को प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जुब्बा साहनी जैसे महान व्यक्तित्वों के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित होने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता वृद्धि के साथ-साथ छात्रों को विशेष क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलेंगे.

छात्रों को मिलेगा ₹6000 का किट: कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए 511 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल शुरू करने का फैसला किया. नवमी कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ₹6000 मूल्य का विशेष किट प्रदान किया जाएगा. इस किट के वितरण की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य मंत्री का जन्मदिन मनाया: कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन मनाया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं व्यक्त कीं.