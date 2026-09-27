'SIR में किसका नाम कटा? आजतक विपक्ष नहीं बता पाया', CM सम्राट चौधरी का INDIA गठबंधन पर हमला
SIR पर सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के आरोपों में कोई दम नहीं है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 27, 2026 at 2:25 PM IST
पटना: चुनाव आयोग में कथित मतभेदों को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी नेता इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. बिहार में हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन (SIR) पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया.
सम्राट चौधरी की पीसी
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सर्वप्रथम SIR का काम 2025 में किया गया था. 24 जून 2025 से SIR शुरुआत हुआ और विधानसभा चुनाव से पहले काम पूरा हो गया है. पूरी पारदर्शिता बरती गई है. इससे पहले भी बिहार में SIR हुआ था.
पहले भी हुए SIR
मुख्यमंत्री ने कहा कि राबड़ी देवी जब बिहार की सीएम थीं, तब भी राज्य में SIR का काम हुआ था. उससे पहले जब तक कांग्रेस सरकार थी, SIR कर रही थी. उस समय तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन एक गरीब इंसान ने SIR करवाया या तो इन्हें दिक्कत होने लगी.
पीएम मोदी से विपक्ष को दिक्कत
सम्राट चौधरी ने कहा, 'गरीब घर से आने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए इन लोगों के पेट में पीड़ा हो रही है. राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है. प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हो या देश के नेता प्रतिपक्ष हो इनलोग फैक्ट के साथ आते ही नहीं है. जो लोग कोई आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कोई दम नहीं है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ड्राफ्ट कॉपी आई, उसके बाद फिर विंडो खोले गए कि आप आवेदन दे सकते हैं. 2003 के SIR में जिनका नाम है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है. राहुल गांधी ने राघोपुर के लोगों को दिल्ली बुलाकर डिनर करवाया. कांग्रेस पार्टी और राजद के युवराज बिहार में टूरिज्म करने के लिए घूमते रहे. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कटा.
"7 लाख लोग जिनका 2 जगह नाम था, उनका नाम काटा गया. पूरे SIR के दौरान पूरा विपक्ष एक भी नाम ऐसा नहीं बता पाया जिनका नाम काटा गया जो बिहार के हैं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
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