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'SIR में किसका नाम कटा? आजतक विपक्ष नहीं बता पाया', CM सम्राट चौधरी का INDIA गठबंधन पर हमला

SIR पर सम्राट चौधरी की PC ( ETV Bharat )

पटना: चुनाव आयोग में कथित मतभेदों को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी नेता इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. बिहार में हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन (SIR) पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया.