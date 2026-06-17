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'UP में योगी बाबा, बंगाल में शुभेंदु दादा और बिहार में सम्राट चौधरी बैठा है..' अपराधियों को CM की चेतावनी

सम्राट चौधरी ( सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'बिहार में सुशासन' के संकल्प को फिर से दोहराया है. उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. सीएम ने कहा कि अब तो अपराधियों को नेपाल ही भागना होगा, क्योंकि यूपी में योगी बाबा और बंगाल में शुभेंदु दादा बैठे हैं, जबकि बिहार में खुद सम्राट चौधरी हैं. अपराधियों को सीएम की चेतावनी: फुलवारीशरीफ के ग्राम-नदियावां में प्रखण्ड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है. आज अगर कोई अपराध करता है तो वह सलाखों के पीछे होता है. अपराधियों को सीएम की चेतावनी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल) यूपी में बाबा और बंगाल में दादा: सीएम ने कहा कि मेरी सरकार में किसी माई के लाल में इतनी कूबत नहीं है कि वह कानून के साथ खिलवाड़ करे. सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तो अपराधियों को नेपाल में ही जाकर शरण लेना होगा, क्योंकि बिहार के साथ-साथ पास के राज्यों में भी उनके लिए जगह नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, बंगाल में शुभेंदु दादा हैं और यहां सम्राट चौधरी बैठा है.