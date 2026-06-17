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'UP में योगी बाबा, बंगाल में शुभेंदु दादा और बिहार में सम्राट चौधरी बैठा है..' अपराधियों को CM की चेतावनी

सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सुधरने या बिहार छोड़ने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, 'कोई माई का लाल कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता.'

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 1:40 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'बिहार में सुशासन' के संकल्प को फिर से दोहराया है. उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. सीएम ने कहा कि अब तो अपराधियों को नेपाल ही भागना होगा, क्योंकि यूपी में योगी बाबा और बंगाल में शुभेंदु दादा बैठे हैं, जबकि बिहार में खुद सम्राट चौधरी हैं.

अपराधियों को सीएम की चेतावनी: फुलवारीशरीफ के ग्राम-नदियावां में प्रखण्ड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है. आज अगर कोई अपराध करता है तो वह सलाखों के पीछे होता है.

Samrat Choudhary
अपराधियों को सीएम की चेतावनी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

यूपी में बाबा और बंगाल में दादा: सीएम ने कहा कि मेरी सरकार में किसी माई के लाल में इतनी कूबत नहीं है कि वह कानून के साथ खिलवाड़ करे. सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तो अपराधियों को नेपाल में ही जाकर शरण लेना होगा, क्योंकि बिहार के साथ-साथ पास के राज्यों में भी उनके लिए जगह नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, बंगाल में शुभेंदु दादा हैं और यहां सम्राट चौधरी बैठा है.

"जो अपराधी है, उसको तो बिहार छोड़ना होगा. उसको कोई रोक नहीं सकता. अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है. अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों और बिना नेपाल के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं और बगल में बंगाल में शुभेंदु दादा बैठ गए हैं और यहां सम्राट चौधरी बैठा है. कोई माई का लाल किसी भी कीमत में बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है. "- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

महिलाओं को दिलाया भरोसा: इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि वह बिहार की महिलाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके भाई सम्राट चौधरी की है. उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सुशासन को कायम रखने के लिए भी जरूरी फैसले होंगे, हमारी सरकार जरूर लेगी.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

बदमाशों का एनकाउंटर: सम्राट चौधरी ने भोजपुर एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें एक युवक पुलिसकर्मियों पर पिस्टल ताने खड़ा था. हालांकि हमारी पुलिस ने उसको गोली मारकर पकड़ लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक मानसिक रूप से परेशान है.

ये भी पढ़ें: थानेदार पर ही तान दी पिस्टल, कहा- 'सबको ठोक दूंगा', आखिरकार पुलिस को चलानी पड़ी गोली

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