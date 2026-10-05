रोहतास दौरे पर CM सम्राट चौधरी, 550 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन
मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सासाराम में तैयारियां पूरी, सहयोग शिविर में आम जनता और जीविका दीदियों से सीधे संवाद करेंगे सीएम. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : October 5, 2026 at 7:34 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिला मुख्यालय सासाराम में कार्यक्रम स्थलों पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर विशाल मंच तैयार किया गया है. वहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं.
आम लोगों से सीएम का संवाद
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (6 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर के दौरान आम लोगों से संवाद करेंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे. शिविर में खास तौर पर जीविका दीदियों और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे. इन स्टॉल्स के माध्यम से सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और लाभार्थियों से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा. मुख्यमंत्री खुद इन स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे.
विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री के दौरे को जिले के विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 176 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रस्तावित है. इससे जिले में सड़क, पुल, आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है.
इंतजामों को अंतिम रूप
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय परिसर के साथ-साथ अन्य प्रमुख स्थलों पर भी तैयारियां की जा रही हैं. नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. साफ-सफाई, सड़क व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
ट्रैफिक जाम से राहत की परियोजना को मंजूरी
सीएम के कार्यक्रम में सासाराम शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना भी शामिल है. मुख्यमंत्री बेदा नहर के पास करीब 122.39 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुल का उद्घाटन करेंगे. इस पुल को सासाराम के यातायात के लिए महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है.
वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद
इसके साथ ही करीब 9.2 किलोमीटर लंबे बाइपास को भी परियोजना के तौर पर प्रमुखता दी जा रही है. यह बाइपास बेदा क्षेत्र से मोकर सिंचाई नहर बांध तक बनाया गया है. इसके चालू होने के बाद पुराने जीटी रोड पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है.
यातायात का दबाव एक बड़ी समस्या
सासाराम शहर में लंबे समय से यातायात का दबाव एक बड़ी समस्या रहा है. खासकर पुरानी जीटी रोड पर भारी वाहनों और स्थानीय यातायात का दबाव बढ़ने से कई बार जाम की स्थिति बनती रही है. नए पुल और बाइपास के चालू होने के बाद वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलने की उम्मीद है. इससे शहर के प्रमुख हिस्सों में यातायात सुगम होने के साथ लोगों को जाम से राहत मिल सकती है.
जिला प्रशासन अलर्ट
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और अन्य जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अधिकारियों की टीमें लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही हैं.
आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के नोडल अधिकारी सह जिला बंदोबस्त पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. विभागीय स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.
"कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. विभागीय स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं."- नवीन कुमार, नोडल अधिकारी सह जिला बंदोबस्त पदाधिकारी
साथ-साथ लोगों में भी उत्सुकता
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ-साथ लोगों में भी उत्सुकता है. एक ओर जहां जिले को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर नए पुल और बाइपास के उद्घाटन से सासाराम की यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है.
सभी तैयारियां पूरी
वहीं तैयरियो को लेकर काराकाट से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रोहतास जिले में आगमन है. मुख्यमंत्री जिले के लोगों को बड़ी सौगात देंगे. इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, कार्यकर्ताओं सहित लोगों में भी खासा उत्साह है.
"प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रोहतास जिले में आगमन है. मुख्यमंत्री जिले के लोगों को बड़ी सौगात देंगे. इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, कार्यकर्ताओं सहित लोगों में भी खासा उत्साह है."- राजेश्वर राज, पूर्व विधायक
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