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रोहतास दौरे पर CM सम्राट चौधरी, 550 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन

सीएम के संभावित योजनाओं की जानकारी देते पूर्व विधायक ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिला मुख्यालय सासाराम में कार्यक्रम स्थलों पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर विशाल मंच तैयार किया गया है. वहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं.