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9 एकड़ जमीन, 2 आवास और 50 कमरे.. CM सम्राट का आशियाना, लालू-नीतीश से कितना अलग?

एक अणे मार्ग का न केवल नाम बदल गया, बल्कि पांच देशरत्न मार्ग को भी सीएम आवास के साथ अटैच कर दिया गया है. पढ़ें..

Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आवास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 5:26 PM IST

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पटना: एक अणे मार्ग पिछले 50 सालों से बिहार की सत्ता का केंद्र रहा है. पूर्व सीएम बिंदेश्वरी दुबे के समय से एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री निवास के रूप में चिह्नित किया गया. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री के रूप में एक अणे मार्ग में रहते थे. नीतीश कुमार लगभग 20 सालों तक इसी एक अणे मार्ग आवास में रहे. नीतीश अब सात सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो चुके हैं.

अभी 5 देशरत्न मार्ग में रहेंगे मुख्यमंत्री: पांच देशरत्न मार्ग भी सत्ता और शासन का केंद्र है. पांच देश रत्न मार्ग को उपमुख्यमंत्री के लिए कर्णंकित किया गया है. इस आवास में पहले उपमुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव रहते थे. बाद में सम्राट चौधरी रहने लगे. मुख्यमंत्री के लिए एक अणे मार्ग खाली हो चुका है लेकिन सम्राट चौधरी फिलहाल पांच देश रत्न मार्ग में ही रहेंगे. इस बीच सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्थाई तौर पर पांच देश रत्न मार्ग को एक अणे मार्ग के साथ ही अटैच कर दिया गया है.

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नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

9 एकड़ के निवास में रहेंगे सीएम: एक अणे मार्ग लगभग 5 एकड़ में फैला है. वहीं पांच देशरत्न मार्ग लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है. अब जब दोनों को एक साथ अटैच कर दिया गया है तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री निवास 9 एकड़ में हो जाएगा.

बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम और दायरा बढ़ा (ETV Bharat)

एक अणे मार्ग आवास की विशेषता?: एक अणे मार्ग की बात करें तो यह बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है. पूरा प्रशासनिक तंत्र भी संचालित एक आणे मार्ग से संचालित होता है. एक आणे मार्ग में तकरीबन 25 से 30 कमरे हैं. इन कमरों में मुख्यमंत्री का निजी आवास, मीटिंग हॉल, कार्यालय कक्ष, अधिकारियों के लिए अलग कमरे, अतिथि कक्ष और स्टाफ के लिए व्यवस्था शामिल है.

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एक अणे मार्ग के साथ पांच देशरत्न मार्ग भी अटैच (ETV Bharat)

एक अणे मार्ग को ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया गया है. सैकड़ों की संख्या में आम और लीची के पेड हैं. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा है. एक आणे मार्ग में कैबिनेट बैठकें, उच्चस्तरीय चर्चाएँ और सरकारी निर्णय लिए जाते हैं. इसके अलावा विशाल लॉन, हरित वातावरण, उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया इंटरैक्शन के लिए अलग से हाल बनाया गया है. जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए बड़ा सा हाल बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री आम जनता से मिलते हैं.

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एक अणे मार्ग आवास (ETV Bharat)

5 देश रत्न मार्ग में सुविधाएं?: जब तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे, तभी पांच देश रत्न मार्ग को मार्क किया गया था. इस आवास में कमरों की संख्या लगभग 15 से 20 के बीच है. तेजस्वी के कार्यकाल में करोड़ों खर्च कर पांच देश रत्न मार्ग को हाईटेक बनाया गया था.

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पांच देशरत्न मार्ग में रहेंगे सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

आवासीय परिसर में हरे भरे पेड़ पौधों के अलावा सुंदर गार्डन है. खेलने के लिए इनडोर बैडमिंटन कोर्ट है और संवाददाता सम्मेलन के लिए एक हॉल भी बनवाया गया है. इसमें बड़ा बैठक कक्ष या 'दरबार' क्षेत्र खास है, जहां आम लोगों और समर्थकों से उपमुख्यमंत्री की मुलाकात होती है. इसके अलावा परिवार के रहने के लिए अलग हिस्से, स्टाफ के लिए कमरे और खुला बड़ा लॉन इसकी विशेषता है.

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सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

क्या है एक अणे मार्ग का इतिहास?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण कुमार लाल कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में एक अणे मार्ग परिसर अधिकारियों के लिए बनवाया गया था. उच्च अधिकारियों के लिए बड़े-बड़े बंगले और हरे भरे पेड़ लगाए गए थे. कांग्रेस के बिंदेश्वरी दुबे जब मुख्यमंत्री बने तो इसे सीएम आवास बना दिया गया. उसे समय से तमाम मुख्यमंत्री इसी एक अणे मार्ग में रहते रहे हैं.

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एक अणे मार्ग (ETV Bharat)

"जब कांग्रेस पार्टी ने बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री बनाया तब वह एक अणे मार्ग आवास में आए और तभी से एक अणे मार्ग आवास मुख्यमंत्री आवास के रूप में जाना जाने लगा. बाद में इस आवास में लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार रहे. हालांकि उस दौरान कुछ खास बदलाव नहीं किए गए. अब पांच देशरत्न मार्ग को इसके साथ अटैच करने से सीएम आवास का दायरा और बढ़ गया है."- कृष्ण कुमार लाल, राजनीतिक विश्लेषक

एक अणे मार्ग का स्वरूप बदला: इसके साथ ही एक अणे मार्ग का नाम बदल दिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवास संख्या 1 अणे मार्ग (मुख्यमंत्री आवास) को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से 'लोक सेवक आवास' अणे मार्ग के रूप में नामिक किया गया है.

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एक अणे मार्ग का नाम बदला (ETV Bharat)

क्या कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता?: सीएम आवास का नाम बदलने पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है. मुख्यमंत्री आवास को लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोक सेवक आवास से ही सरकारी कार्यों का निपटारा करेंगे. उन्होंने कहा कि पांच देश रत्न मार्ग को अस्थाई तौर पर फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के साथ अटैच किया गया है.

"ये जनता की सरकार, जनता के लिए है. आवास हो, गाड़ी हो, व्यवस्था हो, सब जनता के लिए है. ये जो मुख्यमंत्री का आवास है, वह जनता की सेवा के लिए है. इसलिए इसे लोक सेवक आवास कहा जाएगा. ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, संस्कृति और हमारे संस्कार रहे हैं."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी

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