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भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के घर पहुंचे सम्राट चौधरी, वैवाहिक जीवन के लिए दी शुभकामनाएं

सम्राट चौधरी रोहतास के बद्दी गांव पहुंचे, यहां भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप से उनके घर पर मुलाकात की और शादी की अग्रिम शुभकामनाएं दीं.

Samrat Choudhary Baddi Village
क्रिकेटर आकाशदीप के घर पहुंचे मुख्यमंत्री (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 5:00 PM IST

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रोहतास: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर दौरे के बाद मंगलवार (16 जून) को हवाई मार्ग से रोहतास जिले के बड्डी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के बड्डी गांव स्थित पैतृक आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने आकाशदीप को आगामी वैवाहिक जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया.

क्रिकेटर आकाशदीप के घर पहुंचे मुख्यमंत्री: इस दौरान सम्राट चौधरी के साथ बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत अन्य अधिकारी व नेता मौजूद रहे. दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को कैमूर आए थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में दर्शन पूजन किया और एक सहयोग शिविर में शिरकत करते हुए कैमूर जिले के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया.

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कैमूर से रोहतास पहुंचे सम्राट चौधरी: कैमूर में सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर से सीधे रोहतास जिले के बड्डी गांव पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही दो हेलीपैड बनाए गए थे, जहां से वे क्रिकेटर आकाशदीप के घर पहुंचे. इस दौरान एनडीए के स्थानीय नेताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे.

सीएम का किया गया भव्य स्वागत: आकाशदीप के पैतृक आवास पहुंचने पर सम्राट चौधरी का आकाशदीप व उनके परिजनों समेत स्थानीय भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. आकाशदीप के आवास पर सीएम ने लगभग 45 मिनट का वक्त बिताया और उनकी माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत की.

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सम्राट चौधरी को शॉल ओढ़ातीं आकाशदीप की मां (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)

साथ में किया लंच: सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर के हालिया प्रदर्शन की खूब सराहना की. अंत में सम्राट चौधरी आकाशदीप के घर पर लंच करने के बाद आगामी वैवाहिक जीवन एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सिवान के लिए रवाना हो गए.

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आकाशदीप के घर सीएम सम्राट चौधरी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत बड्डी गांव में सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. हेलीपैड से लेकर क्रिकेटर आकाशदीप के आवास तक सौ से अधिक दंडाधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे. इस दौरान जिलाधिकारी उदिता सिंह एवं रोहतास एसपी रौशन कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे और गांव की हर गतिविधि पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी.

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सीएम ने आकाशदीप को दी शादी की शुभकामनाएं (ETV Bharat)

24 जून को है शादी: बता दे कि 21 जून को तिलक समारोह, 22 जून को मेहंदी, 23 जून को हल्दी की रस्म गांव में ही संपन्न होगी. 24 जून को आकाशदीप की शादी है. हालांकि मुख्य विवाह समारोह वाराणसी के एक प्रतिष्ठित पांच सितारा होटल में आयोजित है.

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