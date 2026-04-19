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सम्राट चौधरी पर बंगाल में 'कमल' खिलाने की जिम्मेदारी, बिहारी और OBC वोट बैंक पर नजर

सम्राट चौधरी का 'मिशन बंगाल' ( सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल )

इसके अलावा उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में भी बिहारी आबादी अच्छी खासी है. औद्योगिक क्षेत्र जैसे आसनसोल (पश्चिम बर्दवान) और दुर्गापुर में भी बड़ी संख्या में बिहार मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं. सीमावर्ती जिलों में मालदा, मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी में भी बिहार वोटरों की संख्या अच्छी खासी है.

औद्योगिक क्षेत्र में भी बिहारी मतदाताओं की दखल: पश्चिम बंगाल में कुछ जिले ऐसे हैं, जहां बिहारी मूल के मतदाता और ओबीसी आबादी अहम मानी जाती है. खासतौर पर औद्योगिक और सीमावर्ती इलाकों में यह प्रभाव ज्यादा दिखता है. मिसाल के तौर पर कोलकाता, हावड़ा और हुगली में लंबे समय से बिहार-यूपी के प्रवासी मजदूर और व्यापारी वर्ग की घनी आबादी है.

12% बिहारी वोटर पर भाजपा की नजर: भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में नई सामाजिक समीकरण बनाने की रणनीति तैयार कर चुकी है. पार्टी की नजर 12 फीसदी बिहारी मूल के मतदाता और करीब 8 फीसदी पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वोट बैंक पर है. सम्राट चौधरी के जरिए भाजपा दोनों ही वोटर को अपनी ओर मोड़ना चाहती है.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 'मिशन बंगाल' की तैयारी कर चुके हैं. योगी आदित्यनाथ के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको भी बतौर मुख्यमंत्री जंग के मैदान में उतारने जा रही है. बिहार के कई पड़ोसी जिले बंगाल से लगते हैं और कई जिलों में बिहार की आबादी अच्छी खासी है. बिहार से एकमात्र नेता सम्राट चौधरी को भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाया था. अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भाजपा उनके चेहरे और कद का फायदा बंगाल में उठाना चाहती है.

बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

ओबीसी को साधने की तैयारी में भाजपा: प्रतिशत की बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में बिहारी मूल के मतदाता लगभग 10–12% के आसपास हैं. दूसरी तरफ राज्य में ओबीसी आबादी राज्य में करीब 25–30% के बीच मानी जाती है, जिसमें कई स्थानीय जातियां शामिल हैं. मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी दोनों मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ सकते हैं.

सम्राट चौधरी की भूमिका क्यों अहम?: सम्राट चौधरी खुद ओबीसी चेहरे के तौर पर उभरे हैं और बिहार में संगठन और सत्ता दोनों में सक्रिय हैं. पार्टी उन्हें 'पूर्वांचल कनेक्ट' के रूप में देख रही है, जो बंगाल में बिहारी और पिछड़े वोटर्स के बीच प्रभावी संवाद बना सकते हैं. उनके जरिए बीजेपी सामाजिक पहचान की राजनीति को नए तरीके से साधने की कोशिश कर रही है. प्रवक्ता दानिश इकबाल ने सम्राट चौधरी की भूमिका को अहम बताया. साथ ही दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में लहर है और वहां हमारी सरकार बनने जा रही है.

सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

"सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं और पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनकर बड़ी जिम्मेदारी की है. बड़ी संख्या में बिहार के लोग बंगाल में रहते हैं और सम्राट चौधरी लगातार बंगाल जा रहे हैं, आगे भी वह बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और भाजपा के पक्ष में वोटर को मोड़ने की कोशिश करेंगे."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी

सम्राट चौधरी ने 'दीदी' को दी चुनौती: रविवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर पटना में पत्रकारों से करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना होगा. महिला होते हुए उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, चुनाव में जनता हिसाब लेगी.

सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

"ममता दीदी महिला हैं, उनसे सहयोग मांगा लेकिन सहयोग नहीं दिया. जनता उनसे हिसाब पूछेगी. हम तो 298 सांसदों ने वोट किए, टीएमसी के 28 सांसदों ने विरोध किया. इसका जवाब ममता दीदी को देना होगा."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे को पार्टी बंगाल में भुनाना चाहती है. पार्टी की नजर बिहारी और पिछड़ा वोटर पर है. इस समीकरण को सम्राट चौधरी के माध्यम से बीजेपी बंगाल में भुनाना चाहेगी.

सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

"सम्राट चौधरी के जरिए बिहारी मतदाता और पिछड़ा समाज को साधने की तैयारी है. सम्राट चौधरी बिहार के पिछड़ा चेहरा हैं, इस वजह से वह बंगाल में भी प्रभाव छोड़ सकते हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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