बेतिया में लगेगी पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा, पदयात्रा के बाद CM सम्राट चौधरी का ऐलान
Samrat Choudhary Padyatra: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेतिया में अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : November 26, 2026 at 5:29 PM IST
बेतिया: देश आज संविधान दिवस मना रहा है. इस अवसर पर तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेतिया में करीब दो किलोमीटर लंबी पदयात्रा की. उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र बचा था, आगे भी बचाने का काम किया जाएगा. वहीं, पदयात्रा के बाद सीएम राजदेवड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया. जहां उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं.
अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगेगी
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा बनाने का ऐलान किया. बिहार से वाजपेयी के जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा आने वाले समय में बेतिया में पूर्व पीएम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी.
"ये पवित्र धरती है. लव-कुश पार्क बनाए जा रहे हैं. ईको टूरिज्म की व्यवस्था की जा रही है. हवाई यात्रा का काम व्यवस्थित होगा. आने वाले समय में बेतिया में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी. "- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
बेतिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध
जनसभा के दौरान लोगों ने बेतिया के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (GMCH) में कथित लापरवाही का मुद्दा उठाया. लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिलाधिकारी को अस्पताल की जांच कराने और लापरवाही में जिनकी भूमिका पाई जाए, उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बेतियावासियों से मिले स्नेह के लिए आभार जताया और आने वाले समय में चंपारण को बड़ी सौगात देने का वादा किया.
पीएम मोदी का किया जिक्र
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को आवास, मुफ्त अनाज और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सुविधा मिल रही है. सीएम ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल-कॉलेज खोले जाने की बात भी कही.
कौन-कौन थे मौजूद?
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावे बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम, बेतिया के प्रभारी मंत्री लखींद्र पासवान, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बेतिया विधायक रेणु देवी, नौतन विधायक नारायण शाह, सिकटा विधायक समृद्धि वर्मा, लौरिया विधायक विनय बिहारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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