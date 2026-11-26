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बेतिया में लगेगी पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा, पदयात्रा के बाद CM सम्राट चौधरी का ऐलान

बेतिया दौरे पर सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

बेतिया: देश आज संविधान दिवस मना रहा है. इस अवसर पर तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेतिया में करीब दो किलोमीटर लंबी पदयात्रा की. उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र बचा था, आगे भी बचाने का काम किया जाएगा. वहीं, पदयात्रा के बाद सीएम राजदेवड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया. जहां उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं.

अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगेगी

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा बनाने का ऐलान किया. बिहार से वाजपेयी के जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा आने वाले समय में बेतिया में पूर्व पीएम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी.