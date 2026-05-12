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बिहार में निजी स्कूलों पर सम्राट चौधरी का बड़ा प्रहार, माननी होगी ये बात नहीं तो...

पटना: बिहार के वर्तमान सरकार ने राज्य के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि अब प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी नहीं चलेगी. शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक व्यापक कार्ययोजना की घोषणा की है, जिसका उल्लंघन करने पर स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

निजी स्कूलों पर सम्राट चौधरी का प्रहार: सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल की गई है. प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

"निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य, मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक होगा. साथ ही किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता, छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा/परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा. आदेश उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है. इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार