बिहार में निजी स्कूलों पर सम्राट चौधरी का बड़ा प्रहार, माननी होगी ये बात नहीं तो...
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़े नीतिगत बदलावों का ऐलान किया. विस्तार से पढ़ें
Published : May 12, 2026 at 6:11 PM IST
पटना: बिहार के वर्तमान सरकार ने राज्य के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि अब प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी नहीं चलेगी. शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक व्यापक कार्ययोजना की घोषणा की है, जिसका उल्लंघन करने पर स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
निजी स्कूलों पर सम्राट चौधरी का प्रहार: सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल की गई है. प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 12, 2026
प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य,…
"निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य, मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक होगा. साथ ही किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता, छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा/परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा. आदेश उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है. इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
फीस से जुड़ी जानकारी करनी होगी सार्वजनिक: अब नए आदेश के बाद नीजि स्कूलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट में फीस का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा. इससे पिछले साल की तुलना में वर्तमान साल की फीस का स्पष्ट अंतर दिखाना अनिवार्य है, ताकि अभिभावकों को हर मद में ली जा रही राशि की सही जानकारी मिल सके.
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: सम्राट चौधरी ने साफ लहजे में कहा कि आदेशों का उल्लंन करने वाले संस्थानों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. यदि कोई स्कूल बार-बार नियमों की अनदेखी करता है, तो शिक्षा विभाग उसपर कड़ा एक्शन लेगा. सरकार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि किसी भी तरह की अनावश्यक वसूली की शिकायत सीधे संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारी से करें.
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