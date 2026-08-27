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TRE 4 की परीक्षा एक चरण में होगी, सम्राट चौधरी ने की घोषणा

पटना : रक्षाबंधन से पहले बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 अब एक ही चरण में आयोजित की जाएगी. लंबे समय से गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा विभाग की बैठक में इस मांग पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से गंभीर रही है और उनकी मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है. इसी के साथ छात्रों का चला आ रहा आंदोलन समाप्त हो गया है.

''TRE-4 को एकल चरण में आयोजित करने के साथ ही छात्रों से जुड़ी अन्य मांगों पर भी 9 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है. यह समिति परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने के साथ छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

10 मांगों पर बनी सहमति : गुरुवार को शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में छात्र नेताओं की ओर से हस्ताक्षरित सभी मांगों पर बिंदुवार चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए. TRE-4 भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा आयोजित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. साथ ही एक अभ्यर्थी-एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है.

70वीं BPSC और अन्य परीक्षाओं की जांच : मांग पत्र के क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 के संबंध में 70वीं BPSC की पारदर्शिता के साथ जांच समिति से जांच कराने पर सहमति बनी है. इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के समय होने, 1799 पदों पर दारोगा बहाली परीक्षा की जांच तथा सहायक प्राध्यापक से पहले बिहार पात्रता परीक्षा B.E.T. से जुड़े मामले को भी परीक्षा सुधार के लिए गठित होने वाली समिति के समक्ष रखा जाएगा.

शिकायतकर्ता समिति के सामने साक्ष्य के साथ अपना पक्ष या सुझाव रख सकेंगे. 1799 दारोगा बहाली परीक्षा की आगे की प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी. वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यथाशीघ्र कैलेंडर जारी कर समय पर परीक्षा लेने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी.

संविदा कर्मियों के लिए अलग कोटे पर विचार : बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले अंक एवं वेटेज की स्थिति में अलग कोटे का निर्धारण किए जाने के मुद्दे पर उच्चस्तरीय समिति गठित कर सरकार के प्रावधानों के आलोक में विचार करने पर सहमति बनी है. पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली के संदर्भ में रिक्ति के अनुरूप बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा बिहार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू किए जाने के संबंध में न्यायविद से प्राप्त परामर्श के आधार पर नियमानुकूल अग्रेतर प्रक्रिया किए जाने का निर्णय लिया गया है.