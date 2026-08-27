TRE 4 की परीक्षा एक चरण में होगी, सम्राट चौधरी ने की घोषणा
बिहार में छात्रों के आंदोलन ने रंग लाया है. अब शिक्षक परीक्षा एक चरण में होगी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : August 27, 2026 at 7:10 PM IST
पटना : रक्षाबंधन से पहले बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 अब एक ही चरण में आयोजित की जाएगी. लंबे समय से गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा विभाग की बैठक में इस मांग पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से गंभीर रही है और उनकी मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है. इसी के साथ छात्रों का चला आ रहा आंदोलन समाप्त हो गया है.
''TRE-4 को एकल चरण में आयोजित करने के साथ ही छात्रों से जुड़ी अन्य मांगों पर भी 9 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है. यह समिति परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने के साथ छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की TRE-4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 27, 2026
राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएँ… pic.twitter.com/Mgu4bQFJlm
10 मांगों पर बनी सहमति : गुरुवार को शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में छात्र नेताओं की ओर से हस्ताक्षरित सभी मांगों पर बिंदुवार चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए. TRE-4 भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा आयोजित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. साथ ही एक अभ्यर्थी-एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है.
70वीं BPSC और अन्य परीक्षाओं की जांच : मांग पत्र के क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 के संबंध में 70वीं BPSC की पारदर्शिता के साथ जांच समिति से जांच कराने पर सहमति बनी है. इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के समय होने, 1799 पदों पर दारोगा बहाली परीक्षा की जांच तथा सहायक प्राध्यापक से पहले बिहार पात्रता परीक्षा B.E.T. से जुड़े मामले को भी परीक्षा सुधार के लिए गठित होने वाली समिति के समक्ष रखा जाएगा.
शिकायतकर्ता समिति के सामने साक्ष्य के साथ अपना पक्ष या सुझाव रख सकेंगे. 1799 दारोगा बहाली परीक्षा की आगे की प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी. वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यथाशीघ्र कैलेंडर जारी कर समय पर परीक्षा लेने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी.
संविदा कर्मियों के लिए अलग कोटे पर विचार : बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले अंक एवं वेटेज की स्थिति में अलग कोटे का निर्धारण किए जाने के मुद्दे पर उच्चस्तरीय समिति गठित कर सरकार के प्रावधानों के आलोक में विचार करने पर सहमति बनी है. पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली के संदर्भ में रिक्ति के अनुरूप बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा बिहार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू किए जाने के संबंध में न्यायविद से प्राप्त परामर्श के आधार पर नियमानुकूल अग्रेतर प्रक्रिया किए जाने का निर्णय लिया गया है.
अधिकतम उम्र सीमा पर भी विचार होगा : भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्ताव रखे जाने पर सर्वसम्मति बनी है. भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने और उसके सख्ती से अनुपालन की मांग पर भी सर्वसम्मति व्यक्त की गई है. सरकार की ओर से BPSC के तर्ज पर आयोजित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में प्रश्नपत्र, OMR सीट और उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति के समक्ष प्रस्ताव रखने पर सहमति बनी है.
वहीं BPSC की ओर से आयोजित AEDO, सेनेटरी आदि परीक्षाओं में पेपर लीक की निष्पक्ष जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की ओर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विषयवस्तु से संबंधित विभागीय पत्रांक-162/गो., दिनांक 24 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए. इन फैसलों के बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सर्वसम्मति से आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया.
कौन-कौन रहे मौजूद? : शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, पटना के जिलाधिकारी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक और आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उप महानिरीक्षक भी मौजूद रहे. बैठक में छात्र नेता दिलीप, अमन कुमार, अर्पिता कुमारी समेत 13 छात्र नेताओं और शिक्षक अभ्यर्थियों की भी मौजूदगी रही.
'छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध' : बैठक की सफलता की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं और उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' और 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है.
आज पटना में 70वीं BPSC परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर मन बेहद विचलित था। ऐसे समय में NDA के एक जिम्मेदार गठबंधन साथी होने के नाते छात्रों की उचित मांगों को सरकार तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी भी थी।— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 25, 2026
आज पटना पहुंचते ही मैं धरनास्थल पर छात्रों के बीच… pic.twitter.com/hpjhGuWU1a
चिराग पासवान भी पहुंचे थे : दरअसल, छात्रों के आंदोलन पर बीते दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने धरना स्थल पर जाकर छात्रों से वार्ता की थी. छात्रों की मांग की प्रति लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर ज्ञापन दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस स्थिति से निपटा जाए और जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उसका निदान हो. छात्रों से वार्ता करके समस्या का समाधान निकाला जाए. जिसके बाद अभी फैसला हुआ है और छात्रों की लगभग सभी मांगो पर सहमति बन गई है.
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