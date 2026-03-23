सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तुलना सम्राट अशोक से की, कहा- इन्हीं के नेतृत्व में चलेगी सरकार
सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है. आज इसका पड़ाव जहानाबाद और अरवल था. पढ़ें खबर
Published : March 23, 2026 at 4:23 PM IST
जहानाबाद : ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं. लगातार बिहार को समृद्धि की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं.'' यह कहना है बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का.
नीतीश कुमार की तारीफ : जहानाबाद में समृद्धि यात्रा के दौरान गृहमंत्री ने नीतीश कुमार की तुलना चाणक्य से की. कहा कि मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया जाता है, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया जाता है, महान सम्राट अशोक को याद किया जाता है. हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि इतिहास के पन्ने में जब-जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम किया जाएगा.
📡#Live: माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा समृद्धि यात्रा के दौरान जहानाबाद जिलें के गांधी मैदान में जनसंवाद।@NitishKumar#NitishKumar#SamriddhiYatra2026#JanSamvad https://t.co/T5aGaifBom— IPRD Bihar (@IPRDBihar) March 23, 2026
''बिहार का विकास नीतीश कुमार के किया है. लोगों को रोजगार देना हो या मुफ्त बिजली, सड़क निर्माण हो या महिलाओं का उत्थान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुआ है. मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलेगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन : समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत आज जहानाबाद से हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जिले की 73 योजनाओं का शिलान्यास तथा 88 योजनाओं का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्रों का निरीक्षण किया और कार्यों की सराहना की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा लाभार्थियों से संवाद कर उनके बीच चेक का वितरण भी किया.
जहानाबाद से अरवल पहुंची यात्रा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया और जिले के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की यह समृद्धि यात्रा अरवल पहुंची. जिले के बेलखरा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित सभास्थल परिसर में जनसंवाद किया.
''2005 के नवंबर में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, तबसे लगातार हम विकास के काम में लगे हुए हैं. देश में जो 4-5 राज्य अग्रणी हैं उसी श्रेणी में बिहार आने वाला है. हर क्षेत्र में विकास होकर रहेगा. आप लोगों का पूर्ण रूप से विकास होगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
जहानाबाद को प्रगति की नई ऊंचाई प्रदान करने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ‘समृद्धि यात्रा’ के क्रम में आज जहानाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं कई योजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया।— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 23, 2026
इस अवसर पर उन्होंने… pic.twitter.com/RKSTTek9AC
26 मार्च को समापन : मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के चार चरण समाप्त होने के बाद अब पांचवें चरण में 8 जिलों की यात्रा पर निकले हैं. 24 मार्च को कैमूर और रोहतास, 25 मार्च को बक्सर और भोजपुर, 26 मार्च को नालंदा और पटना जिले की यात्रा करेंगे. मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का समापन 26 मार्च को पटना में होगा.
मुख्यमंत्री की छोड़ेंगे कुर्सी : नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ने वाले हैं. राज्यसभा की सदस्यता अप्रैल में लेंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री की यात्रा पूरी हो रही है. वहीं यात्रा के बाद जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान भी फिर से संभालेंगे. इसके लिये पार्टी में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जल्द होगी. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद ही जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसे होना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा का भी रिकॉर्ड बनाया है, डेढ़ दर्जन अब तक यात्रा मुख्यमंत्री कर चुके हैं. मुख्यमंत्री के रूप में समृद्धि यात्रा अंतिम यात्रा होगी.
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