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सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तुलना सम्राट अशोक से की, कहा- इन्हीं के नेतृत्व में चलेगी सरकार

जहानाबाद : ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं. लगातार बिहार को समृद्धि की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं.'' यह कहना है बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का.

नीतीश कुमार की तारीफ : जहानाबाद में समृद्धि यात्रा के दौरान गृहमंत्री ने नीतीश कुमार की तुलना चाणक्य से की. कहा कि मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया जाता है, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया जाता है, महान सम्राट अशोक को याद किया जाता है. हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि इतिहास के पन्ने में जब-जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम किया जाएगा.

''बिहार का विकास नीतीश कुमार के किया है. लोगों को रोजगार देना हो या मुफ्त बिजली, सड़क निर्माण हो या महिलाओं का उत्थान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुआ है. मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलेगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन : समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत आज जहानाबाद से हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जिले की 73 योजनाओं का शिलान्यास तथा 88 योजनाओं का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्रों का निरीक्षण किया और कार्यों की सराहना की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा लाभार्थियों से संवाद कर उनके बीच चेक का वितरण भी किया.

जहानाबाद से अरवल पहुंची यात्रा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया और जिले के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की यह समृद्धि यात्रा अरवल पहुंची. जिले के बेलखरा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित सभास्थल परिसर में जनसंवाद किया.