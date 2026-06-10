बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर आ गया सम्राट चौधरी का बड़ा फरमान, इन नियमों का करना होगा पालन
खान सार-रौशन आनंद विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में हैं. उन्होंने बिहार के सभी कोचिंग संचालकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं.
Published : June 10, 2026 at 1:01 PM IST
पटना: बिहार में कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर राज्य सरकार जल्द नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना बताया जा रहा है.
कोचिंग संस्थानों को देना होगा ब्योरा: सरकार का मानना है कि विद्यालयी शिक्षा को मजबूत किए बिना छात्रों का समग्र विकास संभव नहीं है, इसलिए कोचिंग संस्थानों के संचालन को भी एक स्पष्ट नियमावली के दायरे में लाने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा.
राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 9, 2026
• सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
• स्कूलों एवं…
प्रशासन के पास रहेगा छात्रों का रिकॉर्ड: इससे प्रशासन के पास छात्रों का अद्यतन रिकॉर्ड रहेगा और जरूरत पड़ने पर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी भी की जा सकेगी. माना जा रहा है कि इस कदम से बिना पंजीकरण या नियमों के विपरीत चल रहे संस्थानों की पहचान करना भी आसान होगा.
स्कूल-कॉलेज के समय पर नहीं चलेंगे कोचिंग: सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश स्कूल और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय से जुड़ा है. नई व्यवस्था के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों के नियमित कक्षा संचालन के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी.
उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य: सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में छात्र स्कूलों में उपस्थित होने के बजाय कोचिंग संस्थानों का रुख करते हैं, जिससे विद्यालयी शिक्षा प्रभावित होती है. ऐसे में नियमित शिक्षण अवधि के दौरान कोचिंग संचालन पर रोक लगाकर छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
इन छात्रों पर लागू नहीं होंगे नियम: हालांकि यह व्यवस्था उन छात्रों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है. ऐसे छात्र पूर्व की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर सकेंगे. शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी पक्षों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकें और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने.
अब सरकार की रहेगी नजर: हाल के दिनों में खान सर और रौशन आनंद विवाद के बाद राज्य में कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार बहस हो रही है. शिक्षा विभाग भी कई बार यह चिंता जता चुका है कि विद्यालयों के समय में कोचिंग संचालन से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति प्रभावित होती है. इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है. माना जा रहा है कि नई नियमावली लागू होने के बाद स्कूल शिक्षा को मजबूती मिलेगी और छात्रों का ध्यान नियमित पढ़ाई की ओर अधिक केंद्रित होगा.
सुनिश्चित किए जाएंगे अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता तीनों सुनिश्चित हो सकें. सरकार का दावा है कि प्रस्तावित व्यवस्था से शिक्षा क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और छात्रों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा. आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, जिस पर पूरे राज्य के कोचिंग संस्थानों की नजर बनी हुई है.
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