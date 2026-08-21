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केंद्र सरकार से सम्राट चौधरी की बड़ी मांग! निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री से मिले

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इससे पहले उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े से उनके आवास पर भेंट की. सम्राट चौधरी ने विनोद तावड़े को बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज के तौर पर दोबारा नियुक्त होने पर बधाई दी.

निर्मला सीतारमण के साथ बैठक : बांकीपुर उपचुनाव के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला दिल्ली दौरा है. शुक्रवार को कर्तव्य भवन में सुबह 11 बजे से उनकी निर्मला सीतारमण के साथ अहम बैठक शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा : मुलाकात को लेकर सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट में फोटो साझा कर कहा, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुआ. बैठक में भारत-नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन के विकास और बिहार के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई.

"बिहार के विकास, समृद्धि और जनहित से जुड़े विषयों को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखने तथा बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण रही. इस बैठक में विजय चौधरी और संजय झा भी सम्मलित हुए."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार

सम्राट चौधरी ने की विनोद तावड़े से मुलाकात : विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा है, उनका (विनोद तावड़े) कुशल संगठनात्मक नेतृत्व पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और सुखद एवं ऐतिहासिक परिणाम लेकर आएगा.