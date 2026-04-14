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'लालू जी की पाठशाला के छात्र हैं सम्राट चौधरी', BJP पर तेजस्वी यादव का तंज

"जो भी हैं, लालू जी की पाठशाला के ही तो हैं. बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है तो लालू जी की विचारधारा के इर्द-गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है. ये बात तो सब जानते हैं. पहली बार तो लालू जी ने ही उनको (सम्राट चौधरी) मंत्री और विधायक बनाया. उन्हीं की पाठशाला के हैं. सब लोग ज्यादातर उनके ही स्कूल के हैं."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

'लालू जी की पाठशाला के छात्र': आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी तो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की पाठशाला के छात्र हैं. सबसे पहले लालू जी ने ही उनको मंत्री और विधायक बनाया. आज हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी को अपनी विचारधारा का कोई मजूबत नेता नहीं मिला, जिस वजह से वह हमारी विचारधारा वाले नेता को मुख्यमंत्री बना रही है.

राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने थे सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

गुजरात से चलेगी बिहार की सरकार: तेजस्वी ने कहा कि जिसको भी बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, वह जनता का चुना हुआ नेता तो नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सच तो यही है कि बिहार अब गुजरात से चलेगा.

बिहार में बीजेपी का पहला सीएम: बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'बीजेपी ने भी उनके (एनडीए) साथ 20 साल राज किया. फिर भी, बिहार का खजाना खाली है. यह बिहार की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है।. जनता ने जनादेश नहीं दिया. अगर नीतीश कुमार को बीजेपी ने खत्म कर दिया है तो अब वह खत्म हो गए हैं.'

पहले आरजेडी में थे सम्राट: असल में सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी. 1990 में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने. हालांकि कम उम्र के कारण उनको मंत्रिमंडल से हटना पड़ा. वहीं, 2000 में पहली बार 'लालटेन' चुनाव चिह्न से विधायक बने. 2010 में भी आरजेडी से चुनाव जीते थे. हालांकि बाद में पार्टी से बगावत कर जेडीयू में शामिल हो गए. 2018 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम (ETV Bharat)

रोहिणी ने भी कसा तंज: रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'भाजपा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए केवल एक घूमंतु ही मिला. अपनी शुरुआत के 46 साल बाद भी, बिहार में BJP के पास लीडरशिप की इतनी कमी और सूखा है कि पार्टी न तो अपने दम पर सरकार बना पाई है, न ही उसने कभी किसी असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर के लिए कोई चेहरा घोषित या पेश किया है, और न ही वह कोई ऐसा लीडर तैयार कर पाई है जिसे बड़े पैमाने पर पब्लिक में एक्सेप्टेंस और पहचान मिले.'

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