'लालू जी की पाठशाला के छात्र हैं सम्राट चौधरी', BJP पर तेजस्वी यादव का तंज
सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'वह लालू जी की पाठशाला के ही तो हैं.'
Published : April 14, 2026 at 5:33 PM IST
पटना: बीजेपी विधानमंडल दल की मुहर लगने के बाद ये साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे. उनके नेता चुने जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी विचारधारा का कोई नेता नहीं मिला तो आरजेडी की पाठशाला से निकले छात्र को ही आगे सीएम बना दिया.
'लालू जी की पाठशाला के छात्र': आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी तो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की पाठशाला के छात्र हैं. सबसे पहले लालू जी ने ही उनको मंत्री और विधायक बनाया. आज हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी को अपनी विचारधारा का कोई मजूबत नेता नहीं मिला, जिस वजह से वह हमारी विचारधारा वाले नेता को मुख्यमंत्री बना रही है.
#WATCH | पटना, बिहार: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा, " वे इस्तीफा दे रहे हैं तो महात्मा गांधी के हत्यारों की विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बापू का नाम लेते थे लेकिन अब उन्होंने भाजपा को मौका… pic.twitter.com/ZGTVFjJYfj— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
"जो भी हैं, लालू जी की पाठशाला के ही तो हैं. बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है तो लालू जी की विचारधारा के इर्द-गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है. ये बात तो सब जानते हैं. पहली बार तो लालू जी ने ही उनको (सम्राट चौधरी) मंत्री और विधायक बनाया. उन्हीं की पाठशाला के हैं. सब लोग ज्यादातर उनके ही स्कूल के हैं."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
गुजरात से चलेगी बिहार की सरकार: तेजस्वी ने कहा कि जिसको भी बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, वह जनता का चुना हुआ नेता तो नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सच तो यही है कि बिहार अब गुजरात से चलेगा.
बिहार भाजपा के विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर श्री @samrat4bjp जी को हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल की अग्रिम शुभकामनाएँ।#SamratChoudhary#BJP4bihar #NDA4Bihar pic.twitter.com/5aWjRNvMV4— BJP Bihar (@BJP4Bihar) April 14, 2026
बिहार में बीजेपी का पहला सीएम: बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'बीजेपी ने भी उनके (एनडीए) साथ 20 साल राज किया. फिर भी, बिहार का खजाना खाली है. यह बिहार की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है।. जनता ने जनादेश नहीं दिया. अगर नीतीश कुमार को बीजेपी ने खत्म कर दिया है तो अब वह खत्म हो गए हैं.'
#WATCH | दिल्ली: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " भाजपा ने भी उनके (nda) साथ 20 साल तक राज किया। फिर भी, बिहार का खजाना खाली है... यह बिहार की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। जनता ने जनादेश नहीं दिया था... नीतीश कुमार को भाजपा ने खत्म कर… pic.twitter.com/RyIChCHTuL— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
पहले आरजेडी में थे सम्राट: असल में सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी. 1990 में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने. हालांकि कम उम्र के कारण उनको मंत्रिमंडल से हटना पड़ा. वहीं, 2000 में पहली बार 'लालटेन' चुनाव चिह्न से विधायक बने. 2010 में भी आरजेडी से चुनाव जीते थे. हालांकि बाद में पार्टी से बगावत कर जेडीयू में शामिल हो गए. 2018 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.
रोहिणी ने भी कसा तंज: रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'भाजपा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए केवल एक घूमंतु ही मिला. अपनी शुरुआत के 46 साल बाद भी, बिहार में BJP के पास लीडरशिप की इतनी कमी और सूखा है कि पार्टी न तो अपने दम पर सरकार बना पाई है, न ही उसने कभी किसी असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर के लिए कोई चेहरा घोषित या पेश किया है, और न ही वह कोई ऐसा लीडर तैयार कर पाई है जिसे बड़े पैमाने पर पब्लिक में एक्सेप्टेंस और पहचान मिले.'
मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को एक घूमंतु ही मिला !!— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) April 14, 2026
अपनी स्थापना के ४६ वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में बीजेपी के पास लीडरशिप का ऐसा टोंटा व् सूखा है कि बीजेपी न तो कभी अपने दम पर सरकार बना सकी , ना ही कभी किसी विधानसभा चुनाव में अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित -…
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