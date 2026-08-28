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पटना में जाम से मिलेगी मुक्ति, मीठापुर-करबिगहिया फ्लाईओवर और मीठापुर-महुली ओवरब्रिज का शुभारंभ

मीठापुर करबिगहिया फ्लाईओवर ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक मीठापुर करबिगहिया और मीठापुर महुली ओवर ब्रिज पर आज से आवागमन शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका लोकार्पण किया. काफी समय से यह बनकर तैयार था और लोग इसके चालू होने का लोग इंतजार कर रहे थे. 11 साल बाद उद्घाटन: मीठापुर करबिगहिया फ्लाईओवर के निर्माण की शुरुआत 2015 में हुई थी, तब इसकी लागत 102 करोड़ रखा गया था लेकिन इसके डिजाइन में चार बार अब तक बदलाव किए गए हैं और इसकी निर्माण राशि भी 300 करोड़ से अधिक हो गई है. आज इसके पहले फेज का उद्घाटन हुआ है. जिससे मीठापुर कंकड़बाग करबिगहिया स्टेशन में लगने वाली जाम से मुक्ति मिलेगी. मीठापुर करबिगहिया फ्लाईओवर दो तरफ से बनाया गया है. एक तरफ से आने का और दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है. आगे करबिगहिया मीठापुर ओवर ब्रिज को चिरैयाटाड ओवर ब्रिज से भी जोड़ा जाएगा.