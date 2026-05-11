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'शुरुआत नीतीश ने की.. अंजाम तक सम्राट ने पहुंचाया..' नितिन नबीन ने मंच से कही बड़ी बात

मंदिरी नाला के ऊपर बने फोरलेन सड़क के उद्घाटन पर नितिन नबीन ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी.

Mandiri NALA IN PATNA
मंदिरी नाला के ऊपर बने सड़क का उद्घाटन (नितिन नबीन सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 5:38 PM IST

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पटना: सोमवार को पटना के इनकम टैक्स चौराहा के पास स्थित मंदिरी नाला के ऊपर बने फोरलेन सड़क का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नितिन नबीन भी मौजूद रहे.

नितिन नबीन के पिता के नाम पर सड़क का नाम: इस सड़क का नाम क्षेत्र के पूर्व विधायक और नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर 'नवीन किशोर सिन्हा पथ' रखा गया है. इसमें 5.5 मीटर चौड़ी दो लेन सड़क के साथ 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण किया गया है. लगभग 115.08 करोड़ रुपये की लागत से विकसित 'डेवलपमेंट ऑफ मंदिरी नाला परियोजना' के तहत इनकम टैक्स चौराहा से अशोक राजपथ तक 1289 मीटर लंबी यह सड़क बनाई गई है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में खुशी: इस सड़क के निर्माण से बेली रोड से अशोक राजपथ जाने का शॉर्टेस्ट रूट तैयार हुआ है. इस तरह के निर्माण से स्थानीय काफी खुश हैं क्योंकि यह काफी चौड़ा नाला था और बरसात के समय यहां कई घटनाएं घटित होती थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई हैं. इसके अलावा नाला ढककर उसके ऊपर सड़क बनाई जाने के कारण लोगों को मच्छर और बदबू की समस्या से भी निदान मिला है.

नीतीश मिश्रा ने कही ये बात: इस मौके पर नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह सौभाग्य है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद लोकार्पण शिलान्यास का पहला मौका उन्हें इसी के लोकार्पण को लेकर मिला. उन्हें याद है कि कॉलेज के दिनों में इस क्षेत्र में कीचड़ और जल जमाव की समस्या काफी रहती थी. कई दुर्घटनाएं भी होते थे.

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मंदिरी नाला के ऊपर बने फोरलेन सड़क का उद्घाटन (ETV Bharat)

"अब इसे ढककर एक बेहतरीन सड़क बना है जिससे यहां के स्थानीय लोगों के लिए इज ऑफ लिविंग बेहतर होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के रूप में राज्य के सभी शहरी क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वह काम करेंगे और इस प्रकार के विकास की परियोजनाएं तेज गति से चलाई जाएगी."- नीतीश मिश्रा, मंत्री, नगर विकास विभाग

नितिन नबीन ने जाहिर की खुशी: वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही इमोशनल लम्हा है, क्योंकि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा इसी क्षेत्र के विधायक थे और इस नाले के ऊपर बेहतरीन सड़क का निर्माण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था. उन्हें खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत हुई और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों इसका लोकार्पण हुआ है.

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उद्घाटन समारोह की तस्वीर (ETV Bharat)

"जब यह परियोजना चल रही थी तो आसपास के लोगों को बहुत कठिनाई हुई होगी, लेकिन अब इस सड़क के सुचारू होने से क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा. नाले की साफ सफाई की भी बेहतर व्यवस्था है. इसके अलावा 54 करोड़ की लागत से अशोक राजपथ के आगे इस सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने की परियोजना को भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वीकृति मिली है और काम भी शुरू है."- नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष,बीजेपी

'जल्द मिलेगा शॉर्टेस्ट रास्ता'- नितिन नबीन: नितिन नबीन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए लोगों को एक शॉर्टेस्ट रास्ता मिलेगा. उन्होंने कहा इसके अलावा पटना में बाकरगंज नाला, राजीव नगर नाला, आनंदपुरी नाल, सैदपुर नाला जैसे बड़े नालों को भी ढक कर उसके ऊपर सड़क बनाया जा रहा है जिससे पटना वासियों को अलग-अलग जगह जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा.

Mandiri NALA IN PATNA
स्थानीय लोगों में खुशी (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने जतायी खुशी: स्थानीय निवासी नथुनी राय ने बताया कि यह सड़क खुल गया है तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा. एक और स्थानीय सुभाष पासवान ने कहा कि बरसात के समय लोग सड़क से फिसलकर नाले में गिर जाते थे. इस नाले पर सड़क बनने से लोगों को कई फायदे होंगे.

"सड़क बन जाने के कारण पहले बहुत मच्छर लगते थे और बदबू आती थी, वह समस्या समाप्त हो गई है. बरसात के समय इधर की स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती थी."- नथुनी राय, स्थानीय निवासी

"सड़क काफी पतला था और नाला चौड़ा. इसमें कई लोगों की जान भी गई है. अब रात के समय भी लोग घर से सुरक्षित निकाल सकेंगे. खुला नाला होने के कारण आए दिन इस क्षेत्र में बीमारी होते रहती थी, इससे अब निदान मिल गया है."- सुभाष पासवान,स्थानीय निवासी

समस्याओं का निदान: प्रदेश के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि वर्षों से मंदिरी नाला खुला होने के कारण काफी कठिनाइयों होती थी, जिसका अब निदान हो गया है. इसमें उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने विधायक रहते हुए इस परियोजना के लिए काफी प्रयास किए थे.

"यहां सड़क बन जाने से इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे. रेजिडेंशियल क्षेत्र से यह कमर्शियल क्षेत्र हो जाएगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी."- रामकृपाल यादव,सहकारिता मंत्री, बिहार

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