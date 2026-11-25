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बिहार का खेल कैलेंडर होगा जारी, दिसंबर से मार्च तक राज्य में होंगे कई नेशनल और इंटरनेशनल आयोजन

समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में खेल विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक राज्य में प्रस्तावित विभिन्न खेल आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने बिहार में खेल कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया.

खेल विभाग की समीक्षा बैठक