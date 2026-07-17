बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला, धर्मेंद्र कुमार को डबल जिम्मेदारी.. देखें पूरी लिस्ट
बिहार सरकार ने कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभाग बदल दिए हैं. साथ ही कई अहम विभागों में नई तैनाती की गई है. पढ़ें खबर
Published : July 17, 2026 at 10:25 AM IST
पटना: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. यह बदलाव विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को नई गति देने के उद्देश्य से किया गया माना जा रहा है.
अभय कुमार सिंह को मिली नई जिम्मेदारी: 2004 बैच के आईएएस अधिकारी अभय कुमार सिंह, जो पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव थे, अब ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव बनाए गए हैं. उन्हें अगले आदेश तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
दिवेश सेहरा का तबादला: 2005 बैच के आईएएस अधिकारी दिवेश सेहरा, जो ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव थे, अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव बनाए गए हैं. उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
दीपक आनंद को खेल विभाग की कमान: 2007 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक आनंद, जो पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव थे, अब खेल विभाग के सचिव पद पर तैनात किए गए हैं. यह बदलाव खेल क्षेत्र की गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है.
उच्च शिक्षा से वित्त विभाग तक अतिरिक्त प्रभार: 2010 बैच के अधिकारी राजीव रोशन, जो उच्च शिक्षा विभाग में सचिव हैं, उन्हें वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक वे शिक्षा विभाग और खेल विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.
रचना पार्टी को कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार: 2010 बैच की आईएएस अधिकारी रचना पार्टी, जो वित्त विभाग की सचिव हैं, अब कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी. वहीं 2012 बैच के अधिकारी इनायत खान को महिला एवं बाल विकास निगम पटना का प्रबंध निदेशक बनाया गया है.
अन्य अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां: 2013 बैच के धर्मेंद्र कुमार को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, 2015 बैच के मनेश कुमार मीणा को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार और 2022 बैच की श्वेता भारती को सीतामढ़ी का विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद बनाया गया है. यह तबादला प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की कवायद का हिस्सा है.
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