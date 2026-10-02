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गांधी जयंती पर बिहार की जेलों से 44 कैदियों की रिहाई, बीमारी और उम्र के मानवीय आधार पर मिला परिहार

बिहार में बंदी का कारामुक्त ( ETV Bharat )

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर मानवीय आधार पर अलग-अलग जेलों में बंद 44 बंदियों को कारामुक्त करने का निर्णय लिया है. जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय बंदी परिहार कमेटी की अनुशंसा के आधार पर यह फैसला लिया गया है. लंबे समय से सजा काट रहे बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित बंदी इसमें शामिल हैं.