ETV Bharat / state

2027 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी, सम्राट सरकार ने दिए 12+22+24 अवकाश.. जानें पूरी डिटेल

सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 के लिए सरकारी अवकाशों की स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार 2027 में कुल 12 सामान्य, 22 ऐच्छिक और 24 सार्वजनिक अवकाश होंगे. यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में लागू होगी.

सरकारी कार्यालयों में 12 दिन का सामान्य अवकाश