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CM सम्राट चौधरी ने पहली बार गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, 9 बार नीतीश कुमार का लिया नाम, वादों की बौछार

मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में झंडोतोलन किया. 13 झांकियां भी निकाली गईं. रिपोर्ट- अविनाश कुमार.

SAMRAT CHOUDHARY
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 3:55 PM IST

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पटना : पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ. मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पहली बार गांधी मैदान में झंडोतोलन किया. सीएम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हाई लेवल कमिटी बनाने की घोषणा की.

CM ने 9 बार नीतीश कुमार का नाम लिया : सम्राट चौधरी ने परीक्षा में सुधार के लिए राज्य स्तरीय सुधार समिति गठित करने की बड़ी घोषणा की. सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने संबोधन में 9 बार नाम लिया. प्रधानमंत्री मोदी का भी कई बार नाम लिया.

''परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने हेतु राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जाएगा. शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित होगी. 17 अगस्त से 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' शुरू होगा, जिसके माध्यम से छात्रों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

हर क्षेत्र में विकास का वादा : बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसकी चर्चा भी मुख्यमंत्री ने की. इसके साथ ही सीएम ने एक करोड़ नौकरी रोजगार 2030 से पहले देने का वादा किया. 11 ने ग्रीनफील्ड टाउनशिप, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो के साथ 5 लाख करोड़ निवेश की बात भी कही.

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सलामी लेते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

''गन्ना किसानों के हित में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य है. 10 चीनी मिलों की शुरुआत हो चुकी है और अगले 6 महीने में 5 और चीनी मिलें शुरू होंगी. मोकामा में 10 एकड़ भूमि पर तिरुपति बालाजी ट्रस्ट द्वारा भव्य तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण किया जाएगा. वर्ष 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

निकाली गयीं आकर्षक झांकियां : मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद 13 विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली गयीं. कृषि विभाग की डिजिटल कृषि, जीविका की महिला उद्यमिता, बिहार मौसम सेवा केंद्र, अग्निशमन सेवा, पर्यावरण संरक्षण, मॉडल स्कूल, नागरिक सुरक्षा, उद्योग और ऊर्जा विभाग की योजनाओं को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. करीब 80 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बनी दर्शक दीर्घा से लोगों ने झांकियों और परेड का उत्साहपूर्वक स्वागत किया.

झांकी में बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया. इसकी थीम 'लपटों से लड़ना हमारा कर्तव्य है, मुस्कान लौटाना हमारा पुरस्कार' थी. महिला एवं बाल विकास निगम की झांकी दूसरे और कला एवं संस्कृति विभाग की 'ज्ञान भारतम् मिशन' थीम वाली झांकी तीसरे स्थान पर रही.

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निकाली गई झाकियां (ETV Bharat)

SSB और NCC आर्मी गर्ल्स परेड में अव्वल : 20 टुकड़ियों की परेड प्रतियोगिता में प्रोफेशनल वर्ग में एसएसबी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि नॉन-प्रोफेशनल वर्ग में एनसीसी आर्मी गर्ल्स अव्वल रहीं. बेस्ट टर्न आउट के प्रोफेशनल वर्ग में बिहार पुलिस और नॉन-प्रोफेशनल वर्ग में एनसीसी बॉयज को पहला स्थान मिला.

बेस्ट प्लाटून कमांडर के प्रोफेशनल वर्ग में एमपी पुलिस और नॉन-प्रोफेशनल वर्ग में एनसीसी नेवी को पहला स्थान मिला. परेड की कमान एएसपी कोमल मीना ने संभाली, जबकि डीएसपी नवनीत आनंद सेकेंड इन कमांड रहे.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : गांधी मैदान में आज सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे. चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को लगाया गया था. वहीं सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी. स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे भारत से हुआ और समापन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से किया गया. स्वतंत्रता दिवस समारोह में आए लोगों में सेल्फी खींचने की होर लगी हुई थी. गांधी मैदान से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास में भी झंडोतोलन किया.

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