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सम्राट चौधरी के CM बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक आज, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले

पटना : मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं. शाम 6:00 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में बैठक बुलाई गई है. कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

दिल्ली से लौटने के बाद कैबिनेट मीटिंग करेंगे CM : दरअसल, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने सोमवार को दिल्ली गए थे. आज पटना लौट रहे हैं. इस बैठक को लेकर सभी को सूचना प्रदान कर दी गई है. चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कई वादे किए गए थे. ऐसे में संभावना है कि उन मुद्दों को लेकर फैसला लिया जा सकता है.

मंत्रिमंडल के तीन मंत्री लेंगे फैसला : 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं. सम्राट चौधरी की सरकार में खुद सम्राट चौधरी के साथ विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ही मंत्री हैं. तीनों मिलकर ही आज कैबिनेट की बैठक करेंगे.

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र (ETV Bharat)

नीतीश कुमार की अंतिम बैठक में एक एजेंडे पर मुहर : नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम कैबिनेट की बैठक 14 अप्रैल को की थी. उसमें एकमात्र एजेंडा जो उनके इस्तीफा से संबंधित था उस पर ही चर्चा हुई. 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने एक तरह से अंतिम कैबिनेट की बैठक की थी जिसमें कई फैसले लिये गए थे.