ब्रिक्स सम्मेलन में बिहार का मखाना और सत्तू, CM सम्राट बोले- 'बिहार का स्वाद अब दुनिया के सामने'
BRICS समिट में विदेशी मेहमानों को बिहार के खास जायके सत्तू और मखाना का स्वाद मिलेगा. इसे वेलकम किट में शामिल किया गया है. पढ़ें
Published : September 11, 2026 at 3:45 PM IST
पटना : ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को भारत की विविधता के साथ ही बिहार के खास जायके का स्वाद चखने को मिलेगा. दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट की वेलकम किट में बिहार के सत्तू और मखाना को शामिल किया गया है. सत्तू और मखाना के वैश्विक मंच पर पहुंचने से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी खुशी हैं. सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया है.
बिहार का गौरव वैश्विक मंच पर- सम्राट चौधरी
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''बिहार का गौरव वैश्विक मंच पर! दिल्ली BRICS Summit में Welcome Kit में शामिल सत्तू और मखाना हमारे स्वाद, परंपरा और उद्यमिता की पहचान हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार, जिन्होंने ‘Local to Global’ संकल्प को साकार किया. नए बिहार की नई पहचान, बिहार का स्वाद अब दुनिया के सामने.''
बिहार का गौरव वैश्विक मंच पर!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 11, 2026
दिल्ली BRICS Summit में Welcome Kit में शामिल सत्तू और मखाना हमारे स्वाद, परंपरा और उद्यमिता की पहचान हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का आभार, जिन्होंने ‘Local to Global’ संकल्प को साकार किया।
नए बिहार की नई पहचान—बिहार का स्वाद अब…
BRICS में सत्तू और मखाना क्यों?
ब्रिक्स सम्मेलन में मीडिया किट पर मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्सके ओएसडी वासुदेव रवि ने बताया कि "यह हमारे लिए इंडिया स्टोरी दिखाने और मीडिया में हमारे साथियों के साथ-साथ इंटरनेशनल प्रेस से हमारे साथ जुड़ने वालों को इसके पहलुओं को बताने का एक मौका है. इसलिए, हमने तीन राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप की है, और हमारी कोशिश पारंपरिक खाने को दिखाने की रही है."
''बिहार सरकार में हमारे साथियों ने पारंपरिक ड्रिंक 'सत्तू' और बिहार का बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट 'मखाना' दिया है. हमने कोरापुट की कॉफी दिखाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ पार्टनरशिप की है और हमने गुजरात सरकार के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसने राज्य में मौजूद स्किल और हैंडीक्राफ्ट को दिखाने के लिए कई तरह के हैंडीक्राफ्ट दिए हैं. हमारी कोशिश इंडिया को दिखाना और इंडिया स्टोरी बताना है." - ओएसडी वासुदेव, ओएसडी, MEA
ब्रिक्स समिट क्या है?
ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसके राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक बैठक को ब्रिक्स समिट कहा जाता है. 18 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है. भारत इस समूह की अध्यक्षता एवं सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. अतिथियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है.
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