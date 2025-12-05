ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी ने उठाया बड़ा कदम, बिहार के 53 जेलों में हाईटेक होगी सिक्योरिटी

पटना: बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की है कि राज्य की सभी 53 काराओं में कुल 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

155.38 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत: इसके लिए 155.38 करोड़ रुपये की योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. सरकार का कहना है कि बढ़ती तकनीकी चुनौतियों और जेलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह निवेश अत्यंत आवश्यक था. सम्राट चौधरी ने बताया कि नई परियोजना से बिहार की जेल पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक-आधारित होंगी.

"हाईटेक कैमरा नेटवर्क की मदद से जेलों में 24×7 निगरानी संभव हो सकेगी. कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग से अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगेगी और जेल प्रबंधन अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बन जाएगा. यह राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है."- सम्राट चौधरी, गृह मंत्री, बिहार

बेऊर जेल पटना (ETV Bharat)

24x7 हाईटेक निगरानी संभव: नई योजना के तहत लगाए जाने वाले कैमरे हाई-रेजोल्यूशन होंगे, जो हर गतिविधि को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करेंगे. इन कैमरों का लाइव फीड एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष में देखा जाएगा, जहां प्रशिक्षित स्टाफ लगातार गतिविधियों पर नजर रखेगा. किसी भी असामान्य हरकत या अवैध गतिविधि की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. इससे जेलों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई गुना मजबूत होगी.

हर जेल में बनेगा आधुनिक नियंत्रण कक्ष: परियोजना में सिर्फ कैमरे लगाने की ही नहीं, बल्कि एक पूरी हाईटेक निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना है. हर जेल में एक लोकल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, सर्वर सिस्टम, फाइबर नेटवर्क और अत्याधुनिक स्क्रीन लगाए जाएंगे. इस तरह एक रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार होगा, जिसे जेल प्रशासन चौबीसों घंटे संचालित करेगा.

पांच वर्षों तक रखरखाव और मैनपावर व्यवस्था: इसके अलावा, पहले से मौजूद 8 जेलों के कैमरा सिस्टम को भी नए नेटवर्क से इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि पूरे राज्य में एक समान निगरानी व्यवस्था लागू हो सके. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस परियोजना में अगले पांच वर्षों तक कैमरों के रखरखाव, संचालन और आवश्यक मैनपावर की लागत भी शामिल की गई है.