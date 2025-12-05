ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी ने उठाया बड़ा कदम, बिहार के 53 जेलों में हाईटेक होगी सिक्योरिटी

बिहार के जेलों में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए सरकार के खजाना खोल दिया है. 53 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

9073 CCTV CAMERAS IN JAILS
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की है कि राज्य की सभी 53 काराओं में कुल 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

155.38 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत: इसके लिए 155.38 करोड़ रुपये की योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. सरकार का कहना है कि बढ़ती तकनीकी चुनौतियों और जेलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह निवेश अत्यंत आवश्यक था. सम्राट चौधरी ने बताया कि नई परियोजना से बिहार की जेल पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक-आधारित होंगी.

"हाईटेक कैमरा नेटवर्क की मदद से जेलों में 24×7 निगरानी संभव हो सकेगी. कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग से अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगेगी और जेल प्रबंधन अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बन जाएगा. यह राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है."- सम्राट चौधरी, गृह मंत्री, बिहार

9073 CCTV CAMERAS IN JAILS
बेऊर जेल पटना (ETV Bharat)

24x7 हाईटेक निगरानी संभव: नई योजना के तहत लगाए जाने वाले कैमरे हाई-रेजोल्यूशन होंगे, जो हर गतिविधि को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करेंगे. इन कैमरों का लाइव फीड एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष में देखा जाएगा, जहां प्रशिक्षित स्टाफ लगातार गतिविधियों पर नजर रखेगा. किसी भी असामान्य हरकत या अवैध गतिविधि की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. इससे जेलों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई गुना मजबूत होगी.

हर जेल में बनेगा आधुनिक नियंत्रण कक्ष: परियोजना में सिर्फ कैमरे लगाने की ही नहीं, बल्कि एक पूरी हाईटेक निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना है. हर जेल में एक लोकल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, सर्वर सिस्टम, फाइबर नेटवर्क और अत्याधुनिक स्क्रीन लगाए जाएंगे. इस तरह एक रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार होगा, जिसे जेल प्रशासन चौबीसों घंटे संचालित करेगा.

पांच वर्षों तक रखरखाव और मैनपावर व्यवस्था: इसके अलावा, पहले से मौजूद 8 जेलों के कैमरा सिस्टम को भी नए नेटवर्क से इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि पूरे राज्य में एक समान निगरानी व्यवस्था लागू हो सके. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस परियोजना में अगले पांच वर्षों तक कैमरों के रखरखाव, संचालन और आवश्यक मैनपावर की लागत भी शामिल की गई है.

सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती: इसके साथ ही इसमें परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय और बेल्ट्रॉन का मार्जिन भी प्रावधानित है. पूरी योजना का विस्तृत प्राक्कलन बेल्ट्रॉन द्वारा तैयार किया गया था, जिसे कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने मंजूरी दे दी है. वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में इस परियोजना के लिए राशि स्वीकृत की गई है. सरकार का मानना है कि नए कैमरा नेटवर्क के लगने के बाद जेलों में सुरक्षा व्यवस्था एक नए स्तर पर जाएगी.

9073 CCTV CAMERAS IN JAILS
मंडल कारा हाजीपुर (ETV Bharat)

जेल प्रशासन की जिम्मेदारी और पारदर्शिता: कैदियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी, और उनके बीच किसी तरह की अवैध गतिविधि जैसे मोबाइल का इस्तेमाल, गांजा-शराब की सप्लाई, आपसी हिंसा या किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार, को रोकने में काफी मदद मिलेगी. सरकार यह भी मान रही है कि हाईटेक निगरानी से जेल प्रशासन की जिम्मेदारी और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी. जेलों से जुड़े जोखिमों, गड़बड़ियों और सुरक्षा खामियों को जल्द पहचान कर सही समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे.

कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की प्राथमिकता राज्य की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक-आधारित और आधुनिक बनाना है. इस परियोजना से न सिर्फ जेल सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि समग्र शासन-प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि नया कैमरा नेटवर्क जेलों में अनुशासन और सुरक्षा दोनों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें

CM नीतीश बोले- बिहार में कहीं डर का माहौल नहीं, पूरे राज्य का हो रहा विकास, PM मोदी का कीजिए धन्यवाद

बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के आप्त सचिव नियुक्त, जानें किसे मिली जिम्मेदारी?

बिहार में शहर-शहर गरज रहा बुलडोजर, सम्राट चौधरी के एक्शन से भड़के तेज प्रताप

TAGGED:

BIHAR JAIL
9073 CCTV CAMERAS IN JAILS
सम्राट चौधरी
बिहार जेल
SAMRAT CHOUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.