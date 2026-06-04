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राबड़ी देवी बंगला प्रकरण का असर? CM आवास को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

बिहार सीएम आवास को लेकर बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

लोक सेवक आवास' में ही रहेंगे सीएम: नए आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब 'लोक सेवक आवास' में ही रहेंगे. इसका मतलब ये भी हुआ कि पांच देश रत्न मार्ग का बंगला अब खाली हो गया है. इस बंगले को किसी अन्य के नाम से अब आवंटित किया जाएगा. भवन निर्माण विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की कर दी गई है.

पुराना आदेश रद्द: असल में 30 अप्रैल 2026 को आदेश जारी हुआ था कि मुख्यमंत्री आवास में मरम्मत का काम चल रहा है, लिहाजा 5 देशरत्न मार्ग को अस्थायी रूप से एक अणे मार्ग के साथ अटैच किया जाता है. बताया जा रहा है कि अब मरम्मत का काम पूरा हो गया है. ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने 30 अप्रैल के आदेश को अब रद्द कर दिया है.

5 देशरत्न आवास (ETV Bharat)

आरजेडी ने लगाए थे आरोप: मुख्यमंत्री आवास के साथ पांच देश रत्न मार्ग को जोड़ने को लेकर आरजेडी की ओर से सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया गया था. उसके बाद भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह की तरफ से सफाई भी दी गई और आज पहले वाले आदेश को रद्द करने का लेटर भी जारी हो गया.

एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास (ETV Bharat)

क्या राबड़ी देवी करेंगी घर खाली?: आरजेडी की तरफ से सीएम समेत अन्य मंत्रियों और सांसदों को सरकारी बंगला देने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे लेकिन अब जब 5 देशरत्न मार्ग आवास को एक अणे मार्ग से अलग कर दिया गया है तो ऐसे में राबड़ी देवी पर भी आवास खाली करने का नैतिक दबाव बढ़ेगा.

पूर्व सीएम राबड़ी देवी (ETV Bharat)

39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित: राबड़ी देवी पिछले 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड स्थिति आवास में रहती हैं लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने ये बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है. वहीं राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का आवास दिया गया है. हालांकि वह 10 सर्कुलर रोड को खाली करने को तैयार नहीं हैं. प्रशासन ने तीसरा नोटिस देते हुए 15 दिनों का फाइनल अल्टीमेटम दिया है.

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