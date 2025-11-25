बिहार के इस जिले में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान
सम्राट चौधरी ने सोनपुर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 5 सालों में सोनपुर बदल जाएगा. पढ़ें
Published : November 25, 2025 at 5:19 PM IST
वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद गृह मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने से पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ के बाद दरबार पहुंचे. सम्राट चौधरी ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की. इससे पहले मंदिर प्रबंधन ने विधि विधान के साथ सम्राट चौधरी का स्वागत किया.
सम्राट चौधरी ने की पूजा-अर्चना: वहीं पूजा करने के बाद अपराध नियंत्रण को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है और सुशासन की कायम रहेगा. हरहिर नाथ मंदिर के विकास को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह पहले ही सोनपुर को को गोद ले चुके हैं.अगले पांच सालों में सोनपुर बदला हुआ दिखेगा.
"सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा. सोनपुर को एक बड़ा शहर बनाने का काम सरकार करेगी. अगले पांच वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा. हमलोगों की कोशिश है कि अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है. सोनपुर में मेरिन ड्राइव भी बनाऊंगा."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग भी है. मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया. उसके बाद एक बार फिर से बिहार में अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत और प्रभावी बनाना उनकी प्राथमिकता है. साथ ही उन्होंने बड़े अपराधियों और माफियाओं पर जल्द बड़ा एक्शन लेने की बात भी कही है.
पिंक पुलिसिंग को किया जाएगा सक्रिया: सम्राट चौधरी ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज परिसर में भी व्यापक सुरक्षा होगी. छात्राओं की सुरक्षा काफी अहम है और सरकार की प्राथमिकता में है.
हर-हर महादेव!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 25, 2025
आज विवाहपंचमी के शुभ अवसर पर प्रातःकालीन सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना की एवं उनका आशीर्वाद से बिहार के कल्याण के लिए कामना किया।
जय बाबा हरिहरनाथ! pic.twitter.com/Gos0hlMyGX
सम्राट चौधरी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पिंक पुलिसिंग को और ज्यादा सक्रिय किया जाएगा, बहन-बेटियों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ या असुरक्षा का सामना न करना पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा.
