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सम्राट चौधरी ने CM आवास पर मनाई दिवाली, पिता और परिवार के साथ जलाए दीये

सम्राट चौधरी की दिवाली ( सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल )

पटना: आज देशभर में दिवाली मनाई जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पटना में परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाया. उनके पिता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी भी लोक सेवक आवास पर उनके साथ नजर आए.

सम्राट चौधरी की दिवाली

सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की और दीये भी जलाए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दीपावली की तस्वीर भी साझा की है. जिसमें उनके साथ पिता शकुनी चौधरी के अलावे पत्नी ममता कुमारी, बेटी चारू प्रिया और बेटे प्रणय चौधरी भी दिवाली मनाते दिख रहे हैं.