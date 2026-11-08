सम्राट चौधरी ने CM आवास पर मनाई दिवाली, पिता और परिवार के साथ जलाए दीये
Samrat Choudhary Celebrated Diwali: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 8, 2026 at 8:04 PM IST
पटना: आज देशभर में दिवाली मनाई जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पटना में परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाया. उनके पिता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी भी लोक सेवक आवास पर उनके साथ नजर आए.
सम्राट चौधरी की दिवाली
सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की और दीये भी जलाए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दीपावली की तस्वीर भी साझा की है. जिसमें उनके साथ पिता शकुनी चौधरी के अलावे पत्नी ममता कुमारी, बेटी चारू प्रिया और बेटे प्रणय चौधरी भी दिवाली मनाते दिख रहे हैं.
दीपावली के शुभ अवसर पर आज सपरिवार 1, लोक सेवक आवास पर संध्या में दीप प्रज्वलित कर पूजा-अर्चना की एवं रंगोली बनाकर दीपोत्सव की खुशियां मनाईं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दीपों का यह पावन पर्व बिहार सहित पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 🪔 #Deepavali— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 8, 2026
"दीपावली के शुभ अवसर पर आज सपरिवार लोक सेवक आवास पर संध्या में दीप प्रज्वलित कर पूजा-अर्चना की एवं रंगोली बनाकर दीपोत्सव की खुशियां मनाईं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दीपों का यह पावन पर्व बिहार सहित पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
दिन में दलित बस्ती में मनाई दिवाली
इसके पहले मुख्यमंत्री ने दिन में पटना की महादलित बस्ती में जाकर दिवाली का त्योहार मनाया. वहां लोगों के साथ न केवल पर्व की खुशियां मनाई, बल्कि उन्हें सौगात भी दी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी आग्रह किया कि वे लोग भी दलित-आदिवासी और अति पिछड़ा समाज के बीच जाकर दीपावली मनाएं.
अपने दलित भाई-बहनों के बीच दीपावली की खुशियाँ, इन खुशियों के पल अनमोल! 🪔 पटना में दीपोत्सव के पावन पर्व पर माँ महालक्ष्मी के दर्शन-पूजन कर दलित बस्ती में भाई-बहनों के साथ दीपावली की खुशियाँ साझा कीं।❤️ #HappyDeepawali #Diwali2026 https://t.co/s8MSzT9xAt— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 8, 2026
बतौर सीएम पहली दीपावली
मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की ये पहली दिवाली है. सीएम आवास (लोक सेवक आवास) में उन्होंने आज परिवार के साथ दीये जलाए. इसी साल वह बिहार के सीएम बने हैं. पिछली दिवाली के समय वह राज्य के उप-मुख्यमंत्री और बने थे.
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