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सम्राट चौधरी ने कल बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना

कल बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई एजेंडे पास हो सकते हैं. पढ़ें खबर

SAMRAT CHOUDHARY
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 6:24 PM IST

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पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में शाम 5 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी. कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है. इस प्रस्तावित कैबिनेट बैठक को लेकर सभी संबंधित विभागों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है.

कल होगी कैबिनेट मीटिंग : बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया गया है. पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी थी. 10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का बड़ा फैसला भी लिया गया था, इसके कारण सरकार पर 1200 करोड़ से अधिक का बोझ पड़ा है.

Bihar Cabinet Meeting
निर्गत किया गया पत्र (ETV Bharat)

लोकहित में लिए जा रहे हैं फैसले : सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट में 72000 करोड़ से अधिक लोन लेने की भी स्वीकृति दी थी. इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला भी लिया गया था. चार पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख तक प्रोत्साहन राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया था. इसी तरह के कई बड़े फैसले पिछले कैबिनेट में सरकार ने लिए थे.

'सम्राट सरकार' की पांचवीं कैबिनेट मीटिंग : 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में बनी है. तब से अब तक चार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है. 20 मई को पांचवीं कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है. नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो आमतौर पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करते थे, लेकिन सम्राट चौधरी हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं.

फैसले पर रहेगी नजर : ऐसें में कल होने वाली इस कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर रहेगी. सम्राट चौधरी की सरकार नौकरी रोजगार को लेकर क्या फैसला लेती है, क्योंकि सरकार ने 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है.

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