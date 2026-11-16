58 वर्ष के हुए सम्राट चौधरी, PM मोदी ने CM को दी जन्मदिन की शुभकामना
Samrat Choudhary Birthday: आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जन्मदिन है. इस मौके पर उन्होंने तारापुर में पूजा-पाठ किया. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : November 16, 2026 at 10:41 AM IST
मुंगेर: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 58 वर्ष के हो गए. सीएम बनने के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है. इस खास अवसर पर वह अपने गृहक्षेत्र मुंगेर में हैं. जहां सुबह छठी मैया की पूजा करने के बाद महादेव की शरण में पहुंचे हैं. पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उनको बर्थ डे की शुभकामनाएं दी हैं.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबसे पहले अपने पैतृक गांव तारापुर प्रखंड के लखनपुर पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे पारंपरिक रीति-रिवाज और धार्मिक आस्था के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ छठ पूजा में भाग लिया. सोमवार की सुबह गांव के लखनपुर उत्तर टोला स्थित छठ घाट पर अपनी पत्नी, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया.
छठी मईया की आराधना के पश्चात् रणगाँव, तारापुर (मुंगेर) में देवाधिदेव महादेव का विधिवत जलाभिषेक एवं पूजन-अर्चन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। साथ ही, क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति एवं योजनाओं की जानकारी ली। हर-हर महादेव! 🙏🔱 https://t.co/K2PTOAYtQF— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 16, 2026
उसके बाद सीएम तारापुर (मुंगेर) के रणगांव स्थित मंदिर में जाकर महादेव का विधिवत जलाभिषेक किया. पूजा-अर्चना कर उन्होंने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की.
उदीयमान सूर्यदेव को प्रणाम 🌅🙏 तारापुर में छठ महापर्व के अंतिम अनुष्ठान दिवस पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर बिहार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। 🌞✨ जय छठी मईया!🌸 #ChhathMahaparv #जय_छठी_मईया #BiharKaGarv_छठमहापर्व https://t.co/loP0N8odlk— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 16, 2026
पीएम मोदी ने दी शुभकामना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को उनके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. वे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें.'
My best wishes to Bihar’s Chief Minister, Shri Samrat Choudhary Ji on his birthday. He is making innumerable efforts to boost the growth trajectory of Bihar across various sectors and improve the lives of people. May he be blessed with a long and healthy life. @samrat4bjp— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
नितिन नबीन ने दी बधाई
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी सम्राट चौधरी को जन्मदिन की शुभकामना दी. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं.'
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। @samrat4bjp— Nitin Nabin (@NitinNabin) November 16, 2026
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार की देर रात पटना से सड़क मार्ग के जरिए अपने गृह जिले मुंगेर पहुंचे थे. यहां तारापुर स्थित अपने पैतृक गांव लखनपुर पहुंचने पर परिवार और स्थानीय लोगों के बीच छठ महापर्व को लेकर विशेष उत्साह का माहौल रहा. मुख्यमंत्री का अपने पैतृक गांव में छठ पर्व मनाने का कार्यक्रम होने के कारण गांव में भी विशेष तैयारियां की गई थीं.
58 साल के हुए सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर में हुआ था. उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी और माता का नाम पार्वती देवी है. 58 वर्षीय सीएम सम्राट सबसे पहले 1999 में राबड़ी सरकार में मंत्री बने थे. कई बार मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी बने. वहीं, 15 अप्रैल 2026 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं.