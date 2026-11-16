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58 वर्ष के हुए सम्राट चौधरी, PM मोदी ने CM को दी जन्मदिन की शुभकामना

सम्राट चौधरी का जन्मदिन ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 58 वर्ष के हो गए. सीएम बनने के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है. इस खास अवसर पर वह अपने गृहक्षेत्र मुंगेर में हैं. जहां सुबह छठी मैया की पूजा करने के बाद महादेव की शरण में पहुंचे हैं. पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उनको बर्थ डे की शुभकामनाएं दी हैं.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबसे पहले अपने पैतृक गांव तारापुर प्रखंड के लखनपुर पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे पारंपरिक रीति-रिवाज और धार्मिक आस्था के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ छठ पूजा में भाग लिया. सोमवार की सुबह गांव के लखनपुर उत्तर टोला स्थित छठ घाट पर अपनी पत्नी, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया.

उसके बाद सीएम तारापुर (मुंगेर) के रणगांव स्थित मंदिर में जाकर महादेव का विधिवत जलाभिषेक किया. पूजा-अर्चना कर उन्होंने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की. पीएम मोदी ने दी शुभकामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को उनके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. वे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें.'