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सम्राट चौधरी कल करेंगे कैबिनेट बैठक, 2 प्रतिशत बकाया DA पर लेंगे फैसला?

13 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक करेंगे. कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. पढ़ें खबर

Samrat Choudhary
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 1:55 PM IST

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पटना : बिहार में जब से सत्ता हस्तांतरण हुआ है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं. 13 मई को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में 10:30 बजे से यह कैबिनेट की बैठक होगी.

कल बिहार कैबिनेट की बैठक : दरअसल, कैबिनेट विभाग की ओर से बैठक को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सम्राट चौधरी हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं. पिछली कैबिनेट की बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए थे.

2 प्रतिशत बकाया DA पर लेंगे फैसला? : 13 मई को होने वाली इस कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर रहेगी. नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार ने जो वादा किया है उसपर सम्राट चौधरी क्या फैसला लेते हैं यह देखने वाली बात होगी. कहा तो यह भी जा रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों का 2 प्रतिशत डीए बकाया है, संभव है कि उसपर भी सरकार फैसला ले. हालांकि यह सब कुछ तो कल ही पता चल पाएगा.

Samrat Choudhary
कैबिनेट विभाग की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat)

पिछली कैबिनेट में लिए गए थे कई फैसले : सम्राट चौधरी सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगी थी. पथ निर्माण विभाग के 19305 किलोमीटर सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 15968 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी. बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अल्पकालिक और गृहकालीन आकस्मिक वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोन आसानी से मिले इसके लिए भी फैसला लिये गये थे.

इसी कैबिनेट बैठक में विधायकों, विधान पार्षदों और राज्य सरकार के पदाधिकारी को एआई ट्रेनिंग के लिए पटना आईआईटी सहित कई संस्थानों से समझौता करने पर भी फैसला हुआ था. इसी तरह कई बड़े फैसले अब तक तीन कैबिनेट की बैठक में सम्राट चौधरी ने लिए हैं. नौकरी रोजगार से संबंधित और 11 शहरों में सैटलाइट टाउन बनाने जैसे फैसले भी पहले लिए जा चुके हैं.

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