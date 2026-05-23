हरा गमछा वालों को AI तुरंत पकड़ लेगा, CM सम्राट के निशाने पर कौन?
बिहार AI समिट 2006 का उद्घाटन करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीक के उपयोग पर जोर दिया.
Published : May 23, 2026 at 3:46 PM IST
पटना:"मान लीजिए पटना में 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है. एक हरे गमछे वाले को पकड़ना है. तो आप AI को कह दीजिए कि हरा गमछा वाले को खोजिए. वह कितना जल्दी पकड़ा जाएगा. मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए कोई अपराधी की जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा."
बिहार AI समिट-2026: ये बातें CM सम्राट चौधरी ने पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार AI समिट-2026 के दो दिवसीय कार्यशाला उद्घाटन में कही. सम्राट ने कहा कि युवा शक्ति, स्टार्टअप्स और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बने, यही हमारा संकल्प है. AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाया जाएगा.
"एआई जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने वाला है. अब तक पुलिसिंग में भी एआई की जरूरत है. यहां डीजीपी भी हैं. मैंने दिल्ली की एआई समिट में भाग लिया था. उसके बाद मैंने सलाह दी थी कि आईटी से जुड़े विभाग में एआई का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर काम करिए." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार
तकनीक का बदलता रास्ता: सम्राट ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे. भारत में आज 120 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं. यह एक तरह से संचार क्रांति और टेक्नोलॉजी का रास्ता बना. जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था. कई बड़े नेताओं को देखिए, हमारे सीनियर नेता डिप्टी सीएम बिजेंद्र चौधरी वरिष्ठ हैं. उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, लेकिन ये भी फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते हैं.
सरकारी टेंडर में एआई की उपयोगिता: मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि भवन निर्माण विभाग में एआई से कुछ टेंडर की जांच करने के लिए कहा. आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है. हमने जब सहयोग कार्यक्रम शुरू किया तो पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में एक-एक पंचायत को चिह्नित किया. आम लोगों को उससे जोड़ा. उनकी समस्या को जोड़ा. उनके दुख-दर्द को जोड़ने का काम किया.
AI से अधिकारियों पर कार्रवाई: यह टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे की कार्रवाई के लिए. क्योंकि मैंने तय किया है, अगर 10 दिन तक किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देगा. 20 दिन में सीएमओ उसे दूसरा नोटिस देगा. 25 दिन पर तीसरा नोटिस मिलेगा. 30 दिन तक उसने कोई आदेश नहीं दिया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उन्हें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी.
"यह एआई की तकनीक है. मैं आईटी विभाग से आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइये, जो आमंत्रण आपको मिला है कि बिहार में आकर सुझाव दीजिए." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार
जन्मभूमि का कर्ज उतारने का समय: सम्राट ने कहा कि अब लौट कर आने का समय आ गया है. कर्मभूमि से इस जन्म भूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए. कर्मभूमि तो बाहर जाकर आप बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है वो मेरी चिंता है, सरकार इसके लिए काम कर रही है और करेगी. लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, किसी ने इंडस्ट्री स्थापित की है, किसी ने IT सेक्टर में काम किया है और देश-दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो वहां जरूर रहे, लेकिन बिहार में बिहार की चीजों को स्थापित करने के लिए काम करे. आप जन्मभूमि का कर्ज कर्मभूमि से उतारने का काम कर सकते हैं.
मगध के गौरवशाली इतिहास की वापसी: भारत का कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मगध के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है, इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो अपना सुझाव पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार को दीजिए. युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सरकार को सुझाव देते रहिए. नई पीढ़ी के पास नई तकनीक है. एआई के माध्यम से बिहार को बदलने का रास्ता बनाना है.
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