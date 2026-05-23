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हरा गमछा वालों को AI तुरंत पकड़ लेगा, CM सम्राट के निशाने पर कौन?

पटना:"मान लीजिए पटना में 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है. एक हरे गमछे वाले को पकड़ना है. तो आप AI को कह दीजिए कि हरा गमछा वाले को खोजिए. वह कितना जल्दी पकड़ा जाएगा. मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए कोई अपराधी की जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा."

बिहार AI समिट-2026: ये बातें CM सम्राट चौधरी ने पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार AI समिट-2026 के दो दिवसीय कार्यशाला उद्घाटन में कही. सम्राट ने कहा कि युवा शक्ति, स्टार्टअप्स और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बने, यही हमारा संकल्प है. AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाया जाएगा.

बिहार एआई समिट (Samrat Choudhary X)

"एआई जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने वाला है. अब तक पुलिसिंग में भी एआई की जरूरत है. यहां डीजीपी भी हैं. मैंने दिल्ली की एआई समिट में भाग लिया था. उसके बाद मैंने सलाह दी थी कि आईटी से जुड़े विभाग में एआई का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर काम करिए." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

तकनीक का बदलता रास्ता: सम्राट ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे. भारत में आज 120 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं. यह एक तरह से संचार क्रांति और टेक्नोलॉजी का रास्ता बना. जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था. कई बड़े नेताओं को देखिए, हमारे सीनियर नेता डिप्टी सीएम बिजेंद्र चौधरी वरिष्ठ हैं. उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, लेकिन ये भी फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते हैं.

बिहार एआई समिट (Samrat Choudhary X)

सरकारी टेंडर में एआई की उपयोगिता: मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि भवन निर्माण विभाग में एआई से कुछ टेंडर की जांच करने के लिए कहा. आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है. हमने जब सहयोग कार्यक्रम शुरू किया तो पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में एक-एक पंचायत को चिह्नित किया. आम लोगों को उससे जोड़ा. उनकी समस्या को जोड़ा. उनके दुख-दर्द को जोड़ने का काम किया.