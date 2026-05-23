सम्राट चौधरी ने कर दिया सब सेट! आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को समिति में स्थान, देखें पूरी लिस्ट
सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है. चेतन आनंद और नीलम देवी समेत 12 नेताओं को उपमंत्री का दर्जा दिया है.
Published : May 23, 2026 at 12:31 PM IST
पटना: JDU नेताओं के खिलाफ जुबानी हमला कर रहे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में एडजस्ट कर दिया है. सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है. नाराज चल रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के विधायक बेटे को समिति में शामिल किया गया है.
सम्राट चौधरी बने अध्यक्ष: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस हाई-प्रोफाइल समिति के अध्यक्ष खुद सम्राट चौधरी हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उपाध्यक्ष बनाया गया है.
दो उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा: पुनर्गठित की गई इस समिति में दो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. इनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है. अब इन्हें मंत्रियों वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी.
आनंद मोहन के बेटे को किया सेट: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 16 सदस्यीय राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है. आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी राज्य स्तरीय कार्यवन्यन समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है.
कुल 12 सदस्य मनोनीत: इसके अलावे ललन कुमार मंडल, संगीता कुमारी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ, प्रहलाद यादव, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश कुमार वर्मा, भारती मेहता और चंदन कुमार सिंह को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है.
सभी सदस्यों को उपमंत्री का दर्जा: राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति में मनोनीत उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री एवं सभी सदस्यों को राज्य के उप मंत्री का दर्जा दिया जाता है. वैसे लोगों को सरकार ने जगह दी है, जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है. सबसे अधिक चर्चा चेतन आनंद को लेकर हो रही है क्योंकि आनंद मोहन ने बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर मोर्चा खोल दिया था. अब उप मंत्री का दर्जा उन्हें मिल गया है.
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