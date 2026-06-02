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'हर हाल में खाली करना ही होगा.. कोई माई का लाल नहीं..' सम्राट चौधरी का बड़ा हमला

सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर उनपर हमला किया और कहा, मां को अलग घर चाहिए और बेटा को अलग घर चाहिए.

Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 2, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर मचे घमासान पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला किया है. मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर में पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि हर हाल में घर खाली करना होगा, कोई माई का लाल नहीं है जो सरकारी घर खाली नहीं करेगा.

हर हाल में घर छोड़ना पड़ेगा- सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी ने कहा कि यहां लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है. यहां मां को अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए. बेटा को सुरक्षा चाहिए, मां को अलग सुरक्षा चाहिए. पति को अलग सुरक्षा चाहिए. बिहार में ऐसे नहीं बल्कि संविधान से चलेगा.

सम्राट चौधरी का बड़ा हमला (ETV Bharat)

"गुंडागर्दी करने वालों का स्थान सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है. हमारे लिए कोई मोह माया की चीज नहीं है. नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने के 16वें दिन ही अपना घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए. लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरा घर खाली हो जाएगा. पक्का खाली होगा. धरती पर कोई नहीं रोक सकता है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार

मेरा बंगला कितना बड़ा है- CM: सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस दिन पार्टी और नेतृत्व उन्हें बताएगा कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, वह 25 घंटे के भीचर सरकारी आवास खाली कर अपने निजी घर में चले जाएंगे. लोगों को आजकर चिंता है कि मेरा घर कितना बड़ा है. मैं तो 27 साल से सदन आ रहा हूं. कभी बाहर बैठता हूं, कभी अंदर बैठता हूं.

Samrat Choudhary
मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर (ETV Bharat)

मेरा बपौती घर है- सम्राट चौधरी: उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल के मैं अपने घर पर रहता था जो 2400 स्वायर फीट का था. उसमें भी पिताजी ने एक हिस्सा मुझे दिया, उसी में रहता था. सीएम बनने के बाद मैं सरकारी आवास में लौट कर आया. लोगों को चिंता है कि मेरा बपौती मेरा घर है, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए जनता मालिक है और जिसको चाहेगी वहीं मुख्यमंत्री आवास में रहेगा.

बंगले पर घमासान: मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बिहार में सरकारी आवास और उसके उपयोग को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को सीधे तौर पर राबड़ी देवी और उनके परिवार पर राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है.

सहयोग शिविर के दौरान सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

राबड़ी आवास पर विवाद: पटना के 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास को लेकर ठनी हुई है. सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी का बंगला अब मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है. भवन निर्माण विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है. राबड़ी देवी को नया सरकारी बंगला 29 होर्डिंग रोड आवंटित किया गया है. इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है.

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