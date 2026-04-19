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'लालू महिला आरक्षण का बिल फड़वाने का काम करते थे..' सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस को लपेटा

महिला आरक्षण बिल सदन में गिरने के बाद बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 5:00 PM IST

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पटना : महिला आरक्षण बिल के सदन में गिरने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला. सम्राट चौधरी ने कहा कि एक समय उनकी पार्टी महिला बिल को सदन में फड़वाया करती थी. लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो आरजेडी पीछे हट गई.

परिवारवाद बनाम महिला आरक्षण पर घमासान : सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए इशारों-इशारों में लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति हमेशा परिवार तक सीमित रही. उन्होंने आरोप लगाया कि 'अपनी बहन-बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की न बन सके', इसी सोच के तहत उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया गया. सम्राट चौधरी ने इस दौरान कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया.

''दुनिया ने पहले भी देखा है कि लालू प्रसाद जी बिल को फड़वाने का काम करते थे. इस बार तो खुल्लम-खुल्ला जिसतरह लोकतंत्र में अपने घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरों की बहन, बेटी परिवार कोई सदस्य न बन सके. सिर्फ यही चिंता है. राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से 1 तिहाई सीट पर बहनें चुनाव जीतकर जाएं वह कांग्रेस नहीं चाहती है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

महिला आरक्षण बिल का पुराना विवाद फिर सुर्खियों में : महिला आरक्षण बिल का इतिहास काफी पुराना रहा है. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के इस प्रस्ताव को लेकर कई बार तीखी बहस हुई है. 1996 से लेकर अब तक यह मुद्दा राजनीतिक सहमति के अभाव में अटका रहा. कई मौकों पर संसद में हंगामा और विरोध भी देखने को मिला.

महिलाओं को मिलेगा पूरा अधिकार : सत्ता पक्ष इस बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहा है. नेताओं का कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत होगी.

चुनावी माहौल में तेज बयानबाजी : महिला आरक्षण बिल को लेकर जारी बहस अब चुनावी रंग लेती जा रही है. एक ओर सत्ता पक्ष विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नीयत और क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहा है. आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है.

सुरेन्द्र यादव ने फाड़ा था बिल : बता दें कि आरजेडी कोटे में कोटा लागू करे को लेकर महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है. 1998 में आरजेडी के जहानाबाद सांसद सुरेन्द्र यादव ने महिला आरक्षण बिल को लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से छीनकर फाड़ दिया था. उस समय हुए जबरदस्त विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल सदन में पास नहीं हो सका था.

Intro:नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संसद में पारित नहीं हो सका विपक्ष के असहयोगात्मक रुख के चलते बिल एक बार फिर लटक गया. विपक्ष के स्टैंड पर एनडीए में नाराजगी है. राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन की महिलाएं विपक्ष पर तीखा हमला बोला और आने वाले दिनों में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी.Body:
17 तारीख लोकतंत्र के लिए काला दिन”....

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है. सत्तापक्ष के नेताओं ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 17 तारीख लोकतंत्र के इतिहास में “काला दिन” के रूप में दर्ज हो गया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर फिर व्यवधान डाला.
क्या कहा गया:
महिलाओं का हुआ अपमान..

मुख्य मंत्री ने कहा कि बिहार और देश की लाखों-करोड़ों महिलाओं की भावनाओं का अपमान हुआ है. “नारी शक्ति के समर्थन में जो माहौल बना, उसमें हम भी शामिल रहे, लेकिन विपक्षी दलों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा. पहले भी इस बिल का विरोध होता रहा है। लालू प्रसाद यादव के दौर में भी बिल का विरोध हुआ था और बिल को फाड दिया गया था.

बिहार में 122 माहिलाये विधायक होती...

सम्राट चौधरी ने कहा कि “राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं, अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन आम गरीब महिला को मौका देने की बात आयी तो विपक्ष ने विरोध किया.मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बिल पहले लागू होता, तो राज्य में कम से कम 122 महिला विधायक होतीं.साथ ही यह दावा किया गया कि बिहार में पहले से ही 59 प्रतिशत से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में जीतकर आ रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है.

।Conclusion:भाजपा नेत्री और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि विपक्ष का दोहरा रवैया है.देश की आधी आबादी महिला इंतजार कर रही थी.उन्हें उनका हक मिलना चाहिए था.दुख के साथ कहना पड़ रहा कि इस बात भी उन्होंने इस बिल को लटका कर रखा.कल मोदी जी ने संबोधन किया वो बहुत भावुक थे.काम में बाधा आती है तो तकलीफ होती है.इन्होंने अपनी चिंता सिर्फ घर और परिवार की ही की है.

जदयू नेत्री और पूर्व मंत्री लेस्स सिंह ने कहा कि विपक्ष में देश की महिलाओं का अपमान किया है और खास तौर पर बिहार की महिलाएं निराश हैं हम जन-जन तक जाएंगे और विपक्ष की भूमिका के बारे में उन्हें बताएंगे. विपक्षी नेताओं को सिर्फ अपने परिवार के महिलाओं की चिंता है गरीब परिवार की महिलाएं उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है आने वाले दिनों में उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा.

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