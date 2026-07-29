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गुरु पूर्णिमा पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, TRE-4 में इतने पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली

पटना: गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात. TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है.

गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं को बड़ी सौगात: सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. साथ ही उन्होंने पदों का विवरण भी साझा किया है.

किस कक्षा में कितने शिक्षकों की होगी बहाली?: कक्षा 1–5 तक में कुल 3,847 पदों पर बहाली होगी. कक्षा 6–8 में 8,563, कक्षा 9–10 तक के लिए 3,877, कक्षा 11–12 में 16,101 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा. कुल 32,388 पदों में नियुक्ति होगी.

"हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार