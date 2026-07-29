ETV Bharat / state

गुरु पूर्णिमा पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, TRE-4 में इतने पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली

बिहार सरकार ने शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने TRE-4 के अंतर्गत हजारों शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानकारी दी.

SAMRAT CHOUDHARY
CM सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात. TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है.

गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं को बड़ी सौगात: सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. साथ ही उन्होंने पदों का विवरण भी साझा किया है.

किस कक्षा में कितने शिक्षकों की होगी बहाली?: कक्षा 1–5 तक में कुल 3,847 पदों पर बहाली होगी. कक्षा 6–8 में 8,563, कक्षा 9–10 तक के लिए 3,877, कक्षा 11–12 में 16,101 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा. कुल 32,388 पदों में नियुक्ति होगी.

"हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

की गई थी हाईलेवल बैठक: बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत थे. ऐसे में बीते दिनों सम्राट चौधरी ने TRE 4 को लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था. सीएम की घोषणा के साथ ही लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है.

ये भी पढ़ें

अगस्त में आयेगा BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन, जानें कितने पदों पर होगी बहाली?

TRE 4 के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, 50000 शिक्षकों की बहाली पर लगेगी मुहर

TAGGED:

TRE 4 TEACHERS
BIHAR TEACHER NEWS
बिहार शिक्षक न्यूज़
गुरु पूर्णिमा
SAMRAT CHOUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.