सम्राट चौधरी का नया फरमान, RJD में हड़कंप
सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू यादव की अवैध संपत्ति सरकार जब्त कर, बिहार के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेगी.
Published : December 13, 2025 at 12:43 PM IST
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी के बयान से सियासी भूचाल आ गया है. एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जब्त किया जाएगा. डिप्टी सीएम के इस बयान से आरजेडी में हड़कंप मचा है.
'लालू यादव की अवैध संपत्ति होगी जब्त'- सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी ने कहा कि मैंने तो चुनाव से पहले भी कहा था कि लालू यादव की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी. संपत्ति जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोला जाएगा. साथ ही सम्राट चौधरी ने लालू यादव को पंजीकृत अपराधी करार दिया है.
'खोला जाएगा स्कूल': बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो कोई अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करेगा, उसे सरकार जब्त करेगी. सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भी अवैध तरीके से अब अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति को जब्त कर जमीन पर स्कूल खोला जाएगा. सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है.
"अपराधी कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटा से छोटा आदमी हो उसको जेल में रहना पड़ेगा और संपत्ति भी जनता को देना ही पड़ेगा."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
अवैध संपत्ति मामले में जांच जारी: बता दें कि लालू यादव अवैध संपत्ति मामले में आरोपों के घेरे में हैं. जांच एजेंसियां उनके खिलाफ जांच भी कर रही है. बिहार में एनडीए की सरकार ने लालू प्रसाद यादव द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर ली है. जब्त संपत्ति में शिक्षण संस्थान खोलने की योजना है. जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कार्रवाई जारी है.
जदयू ने भी लालू पर बोला हमला: भाजपा के बयान का जनता दल यूनाइटेड ने भी समर्थन किया है. पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है. उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को तत्काल प्रवर्तन निदेशालय को अटैच करना चाहिए.
"उस जमीन पर सरकार स्कूल, कॉलेज, दलित छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास जैसे भवन का निर्माण कराएगी, जिससे कि पिछड़ों अति पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों को उसका लाभ मिल सकेगा."- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू
