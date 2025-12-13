ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी का नया फरमान, RJD में हड़कंप

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी के बयान से सियासी भूचाल आ गया है. एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जब्त किया जाएगा. डिप्टी सीएम के इस बयान से आरजेडी में हड़कंप मचा है.

'लालू यादव की अवैध संपत्ति होगी जब्त'- सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी ने कहा कि मैंने तो चुनाव से पहले भी कहा था कि लालू यादव की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी. संपत्ति जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोला जाएगा. साथ ही सम्राट चौधरी ने लालू यादव को पंजीकृत अपराधी करार दिया है.

'खोला जाएगा स्कूल': बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो कोई अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करेगा, उसे सरकार जब्त करेगी. सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भी अवैध तरीके से अब अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति को जब्त कर जमीन पर स्कूल खोला जाएगा. सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है.

"अपराधी कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटा से छोटा आदमी हो उसको जेल में रहना पड़ेगा और संपत्ति भी जनता को देना ही पड़ेगा."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार