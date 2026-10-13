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बिहार में बनेंगे 5 नए एयरपोर्ट और 9 जिलों में बनेंगे हेलीपोर्ट, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

बिहार में नए एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पांच जिलों के लिए खुशखबरी है. राज्य के इन जिलों में नए हवाई अड्डे बनने वाले हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है. इसके अलावा नौ जिलों में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे. सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. इन शहरों में पटना के आसपास के जिले भी शामिल हैं, जिनमें छपरा और बेगूसराय सबसे नजदीक हैं.

सीमांचल और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी एयरपोर्ट