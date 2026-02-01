ETV Bharat / state

'बिहार में जल्द शुरू होगा वाटर मेट्रो, खनिज उत्खनन के लिए बनेगा कॉरिडोर', BJP नेताओं ने की बजट की तारीफ

केंद्रीय बजट का बिहार बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है. सम्राट चौधरी ने कहा, 'इसमें 2047 के भारत की कल्पना की चिंता दिखती है.'

सम्राट चौधरी
ETV Bharat Bihar Team

February 1, 2026

पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय आम बजट पेश किया. इस बजट का बिहार के नेताओं ने स्वागत किया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट स्पष्ट दिखाता है कि 2047 के भारत की कल्पना कैसे सरजमी पर उतारा जाएगा, उसकी चिंता केंद्रीय बजट में दिखता है. उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ने तीन कर्तव्यों की चर्चा की, जिसमें उत्पादकता में लचीलापन लाना, आर्थिक विकास की चिंता, उसकी गति बनाए रखना और भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षा पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना है.

"देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री वित्त विभाग की निर्मला सीतारमण जी के ने जिस तरह केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण किया ये स्पष्ट दिखता है कि 2047 के भारत की कल्पना कैसे सरजमी पर उतारा जाएगा उसकी चिंता केंद्रीय बजट में दिखता है. वाटर मेट्रो और खनिज उत्खनन के लिए कॉरिडोर से बिहार को भी काफी लाभ होगा."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

बजट पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

संजय सरावगी ने की तारीफ: वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बजट का स्वागत किया. दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम है, जो देश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा.

"यह बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने, युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

क्या बोले प्रेम कुमार?: केंद्रीय बजट को बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने एतिहासिक बजट बताया. उन्होंने कहा कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. गयाजी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि इस बजट से युवाओं को रोजगार मिलेगा. किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी. यह बजट सर्व समावेशी बजट है, जो विकास की नई राहें खोलेगा. ये बजट कृषि औद्योगिक और आधार संरचना सहित पूरे देश के विकास के लिए समर्पित है.

"ये विशेष रूप से देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने वाला बजट है. खासतौर से किसान भाइयों आदिवासी और महिलाओं और युवाओं तक सामान्य रूप से लाभ पहुंच सके, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है. विकास की समृद्धि की दिशा में देश में नई परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है. ये बजट पूरे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले कर जाएगा. इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि-कोटि बधाई है."- प्रेम कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधानसभा

