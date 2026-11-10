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Explainer: नीतीश कुमार का 20 साल का 'सुशासन' Vs सम्राट चौधरी के बतौर CM 210 दिन

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का कार्यकाल ( ETV Bharat )

पटना: 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी. अब जेडीयू नीतीश के 20 साल के कार्यकाल को लेकर सुशासन दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. पूरे बिहार में 24 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से लेकर तमाम बड़े नेता ऐसे सफल बनाने में लगे हैं. वहीं सम्राट चौधरी की सरकार भी 21 नवंबर को कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे. नीतीश के 20 साल बनाम सम्राट के 210 दिनों के कार्यकाल की तुलना भी होने लगी है.

क्या है जेडीयू की मंशा?

2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला. नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी लेकिन सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए कि नीतीश ने कुर्सी बीजेपी के सम्राट चौधरी को सौंप दी. सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री बने हैं. हालांकि कानून-व्यवस्था से लेकर खाली खजाने तक को लेकर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.