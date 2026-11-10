Explainer: नीतीश कुमार का 20 साल का 'सुशासन' Vs सम्राट चौधरी के बतौर CM 210 दिन
Samrat Choudhary CM Tenure: नीतीश कुमार के 20 वर्ष के शासनकाल के बाद सम्राट चौधरी का बतौर सीएम 210 दिन पूरे हो गए. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 10, 2026 at 7:57 PM IST
पटना: 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी. अब जेडीयू नीतीश के 20 साल के कार्यकाल को लेकर सुशासन दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. पूरे बिहार में 24 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से लेकर तमाम बड़े नेता ऐसे सफल बनाने में लगे हैं. वहीं सम्राट चौधरी की सरकार भी 21 नवंबर को कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे. नीतीश के 20 साल बनाम सम्राट के 210 दिनों के कार्यकाल की तुलना भी होने लगी है.
क्या है जेडीयू की मंशा?
2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला. नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी लेकिन सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए कि नीतीश ने कुर्सी बीजेपी के सम्राट चौधरी को सौंप दी. सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री बने हैं. हालांकि कानून-व्यवस्था से लेकर खाली खजाने तक को लेकर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
नीतीश कुमार के कई फैसलों को बदलने की चर्चा भी होती रही है. चाहे वह शराबबंदी हो या फिर 125 मिनट फ्री बिजली देने का फैसला हो, जेडीयू की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उससे बिहार बदला है. बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के बिना किसी का सरकार चलाना संभव नहीं है.
'सुशासन दिवस-नीतीश संवाद' कार्यक्रम
इस बात को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार कहते भी रहे हैं. अब 2005 से लेकर 2026 के शुरुआती महीना तक नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे एक बार फिर से जनता को बताने की तैयारी है. यह नीतीश के सुशासन दिवस के रूप में यादगार बनाने की कोशिश है.
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार बैठक कर रहे हैं. 17 नवंबर से 19 नवंबर तक सभी पंचायत और वार्ड स्तर पर सुशासन नीतीश परिचर्चा का भी आयोजन होगा. 20 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर बैठक होगी और फिर 24 नवंबर को सभी जिले में सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नीतीश संवाद किया जाएगा.
क्या बोले जेडीयू नेता?
जेडीयू नेताओं का कहना है कि 2005 में जब नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी मिली थी तो समय कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी. खजाना खाली था लेकिन नीतीश कुमार ने अपने विजन से बिहार में सुशासन का राज्य स्थापित किया और बिहार को विकास को पटरी पर लाया. हालांकि अरविंद निषाद कहते हैं कि अभी सम्राट चौधरी की तुलना पूर्व सीएम नीतीश कुमार से करना ठीक नहीं है.
"नीतीश कुमार ने अभूतपूर्व काम किया है. उन्होंने अपने काम से बिहार को बदला है. बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया है और इसीलिए हम लोग सुशासन दिवस के रूप में 24 नवंबर को मनाने जा रहे हैं. अभी सम्राट चौधरी के कार्यकाल से तुलना की कोई जरूरत ही नहीं है."- अरविंद निषाद, नेता, जनता दल यूनाइटेड
नीतीश कुमार के 20 वर्ष की उपलब्धि
बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जो मील का पत्थर साबित हुआ. इनमें छात्रों के लिए साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति योजना, सात निश्चय योजना, कृषि रोड मैप लागू करना, जल जीवन हरियाली अभियान, पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, विश्व बैंक से लोन लेकर जीविका की शुरुआत, पूर्ण शराबबंदी, 125 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार और महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 की राशि मुहैया कराना शामिल है.
सम्राट चौधरी के 210 दिनों की उपलब्धि
बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने 210 दिनों के कार्यकाल में कई अहम निर्णय लिए हैं. इनमें 11 सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला, स्टेट हाईवे और महत्वपूर्ण पुलों पर टोल टैक्स वसूलना, पंचायत में संपत्ति कर, नदियों से गाद निकालना, शिक्षक बहाली का फैसला और एआई आधारित डाटा सेंटर खोलना शामिल है.
"सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार के लिए गए कई फैसलों पर अभी काम कर रही है, जिसमें एक करोड़ नौकरी रोजगार का फैसला हो या सात निश्चय तीन का मामला हो या फिर कृषि रोड मैप हो साथ ही न्याय के साथ विकास या फिर महिलाओं को रोजगार के लिए राशि देने का मामला हो. नीतीश कुमार के लिए गए फैसले से बाहर निकलना सम्राट चौधरी के लिए अभी आसान नहीं है."- प्रो. रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. बिहार के विकास में उन्होंने ही आधार बनाया है. चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है. इस लिहाज से अभी सम्राट चौधरी को काफी काम करना होगा.
"नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर एक लंबी लकीर खींची है. सम्राट चौधरी का अभी छोटा कार्यकाल है क्योंकि पहले कोई लकीर ही नहीं थी तो नीतीश कुमार की लकीर लंबी है और उस लकीर को छोटा करने के लिए सम्राट चौधरी को बड़ी लकीर खींचनी होगी. उसके लिए लगातार काम करना होगा, आराम नहीं करना होगा."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
कुछ फैसलों को बदलने की कोशिश
मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए गए कई फैसलों को बदलने की कोशिश की है. इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चार लाख के लोन को लेकर जो फैसला बदलने की कोशिश हुई, उसमें यू टर्न लेना पड़ा. नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया था लेकिन अब सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो संपन्न लोग हैं, वह फ्री बिजली छोड़ दें. 1 दिसंबर से उसके लिए बड़ा अभियान भी चलाएंगे. इसको लेकर भी विवाद हो रहा है, विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिल रहा है.
"कहां तो एक समय पूरे देश में जो बिहार करता है, उसे पर अमल करने की बात हो रही थी. अब तो फ्री बिजली को बदलने पर काम हो रहा है. आने वाले दिनों में महिलाओं को जो राशि दी गई है, उसे भी वापस करने की बात कही जाएगी."- राजेश राठौड़, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस
बीजेपी ने क्या कहा?
भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया है. बिहार को बदला है. 2005 से 2026 के बीच उनका लंबा कार्यकाल रहा है और हर क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, जबकि सम्राट चौधरी का अभी 6 महीना के करीब ही कार्यकाल हुआ है. ऐसे में सम्राट चौधरी को कुछ और समय मिलना चाहिए.
नीतीश कुमार जी के 20-21 वर्षों के कार्यकाल की तुलना सम्राट चौधरी जी से अभी करना जल्दीबाजी होगी. अभी तो सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे विपक्ष का काम है आरोप लगाना लेकिन बिहार की जरूरत के लिए जो भी फैसले होंगे वह सब लिए जाएंगे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी
नीतीश से तुलना का दबाव?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासन में एक लंबी लकीर खींच दी है. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के कृपा से ही मिली है. ऐसे में नीतीश कुमार के शासन से तुलना सम्राट चौधरी के शासनकाल की हो ही नहीं सकती है. सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने जो वादा किया है, उसे जमीन पर उतारना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.
"कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिलता है. कानून व्यवस्था बेहतर करना एक बड़ा चैलेंज है. नीतीश कुमार की लोकप्रियता है. सबसे अधिक कानून व्यवस्था को ठीक करने के कारण हीं हुई थी. बाद में उन्होंने अपने विजन से विकास के कई ऐसे काम किया, जो देश में चर्चा में आया. उनके जाने के बाद भी उनके काम बोल रहे हैं."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
नीतीश से अलग दिखने की कोशिश
24 नवंबर को जेडीयू की तरफ से पूरे बिहार में सुशासन दिवस मनाया जाएगा. उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के 1 साल के पूरा होने पर वैशाली में बड़ी जनसभा करेंगे. कई घोषणा करेंगे और कई तोहफा देंगे. इसे एक तरह से सम्राट चौधरी के कार्यकाल की उपलब्धि के तौर पर बताया जाएगा. सम्राट चौधरी जरूर नीतीश कुमार से हटकर कुछ अलग दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार की लकीर इतनी लंबी है कि उस लकीर को पार करना किसी के लिए आसान नहीं है.
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