सम्राट चौधरी दिल्ली गए, अमित शाह के साथ बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी चर्चा!
बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गयी है. सम्राट चौधरी शनिवार की शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं. दिल्ली में मंथन होना है.
Published : May 2, 2026 at 8:17 PM IST
पटना: बिहार में कैबिनेट विस्तार होना है. इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी शनिवार की शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. रविवार को मुख्यमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. कल ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे.
कैबिनेट विस्तार पर अहम चर्चा: बिहार में नई सरकार बन गई है, लेकिन 16 दिन हो गए हैं. अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है. निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शीर्ष नेताओं से चर्चा करेंगे. सूत्रों से खबर यह भी है कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनने वाला है, उसकी सूची भी सम्राट अपने साथ ले गए हैं. इस पर भी मंथन दिल्ली में ही होगा.
नीतीश से मिले सम्राट: मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार अमित शाह से मुलाकात करेंगे. शनिवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की थी. जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की. ये सब मुलाकात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है.
आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी से उनके आवास पर आत्मीय मुलाकात की।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 2, 2026
इस दौरान उनके अनुभवों और मार्गदर्शन से प्रेरणा प्राप्त हुई। pic.twitter.com/ZnWPaKfW3p
15-15 का फॉर्मूला: राज्य में पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट में 15-15 का फॉर्मूला लागू हो सकता है. बीजेपी के 13 और जदयू के 12 नेता कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं. इधर, एलजेपी (आर), हम और आरएलएम को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलने का अनुमान है.
6 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव: अब देखना है कि मंत्रीमंडल विस्तार को लेकर क्या क्या चर्चा या मंथन दिल्ली में होगा. भाजपा किसको अपने कोटे से मंत्री बनाएगा. खबर यह है कि 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और शपथ ग्रहण भी हो जाएगा.
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