ETV Bharat / state

'सोने का शेर बनेगा भारत..', चातुर्मास यज्ञ में श्रीलक्ष्मीप्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे सम्राट

संत श्रीलक्ष्मीप्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के साथ सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास का खाका खींचा. उन्होंने राज्य में बेहतर यातायात व्यवस्था, फिल्म शूटिंग, उद्योगों की स्थापना और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बिहार अब पहले वाला बिहार नहीं रहा, बल्कि विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड स्थित परसिया गांव में चातुर्मास महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के अंतिम दिन धर्म सम्मेलन में सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने भारत प्रसिद्ध संत श्रीलक्ष्मीप्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया.

"अब बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं. जिस कैमूर में चार महीने से चातुर्मास यज्ञ चल रहा है, उसी कैमूर और पड़ोसी रोहतास जिले में फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

मजदूरों को वापस बिहार लाना प्रमुख लक्ष्य

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में यातायात के साधनों का विस्तार हुआ है. अब राज्य में उद्योगों की स्थापना करना और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए मजदूरों को वापस बिहार लाना सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है. उन्होंने दावा किया कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.

महायज्ञ में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इच्छा एवं प्रयासों से बिहार में विकास की नई संभावनाएं बनी हैं. बिहार का बजट अब काफी बढ़ गया है और मंदिरों के जीर्णोद्धार पर खर्च किया जा रहा है. उन्होंने कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्राचीनतम धार्मिक स्थल पर जल्द ही रोपवे का काम शुरू होगा.

ये भी पढ़ें: