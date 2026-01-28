ETV Bharat / state

'बिहार में 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा है', उपमुख्यमंत्री ने किया दावा

मधुबनी : ''2005 से पहले गांवों में पांच घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी. आज 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है. 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है. राज्य के लगभग 1 करोड़ 90 लाख परिवारों में से 1 करोड़ 70 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य आ रहा है.'' यह कहना है बिहार के उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी का.

125 यूनिट बिजली है फ्री : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महीने में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त की घोषणा की थी. इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था. अब इस मुद्दे को सरकार हर प्लेटफॉर्म पर उठा रही है. ऐसे में समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.

''जीविका से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये दिए गए हैं. उन्हें आगे रोजगार के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

'बिहार की महिलाएं हो रही हैं सशक्त' : सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी की मजबूत बुनियाद खड़ी करने के बाद अब सरकार का फोकस रोजगार और उद्योग पर है. बिहार में औद्योगिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है. सेमीकंडक्टर नीति, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो रहा है ताकि युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल सके. अगले पांच वर्षों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछाकर बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने का काम करेंगे.

'कोसी अब अभिशाप नहीं वरदान' : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बिहार के लिए अभिशाप मानी जाने वाली कोसी नदी आज राज्य के लिए वरदान साबित हो रही है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नदियों का बेहतरीन प्रबंधन कर इसे जीवनदायिनी बना दिया है. नदियों के बेहतर प्रबंधन से कोसी नदी के जरिए लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है.