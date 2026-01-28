'बिहार में 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा है', उपमुख्यमंत्री ने किया दावा
बिहार सरकार समृद्धि यात्रा के दौरान जहां एक ओर जिलों को करोड़ों की सौगात दे रही है. वहीं अपने कामों का बखान भी कर रही.
Published : January 28, 2026 at 2:25 PM IST
मधुबनी : ''2005 से पहले गांवों में पांच घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी. आज 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है. 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है. राज्य के लगभग 1 करोड़ 90 लाख परिवारों में से 1 करोड़ 70 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य आ रहा है.'' यह कहना है बिहार के उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी का.
125 यूनिट बिजली है फ्री : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महीने में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त की घोषणा की थी. इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था. अब इस मुद्दे को सरकार हर प्लेटफॉर्म पर उठा रही है. ऐसे में समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.
''जीविका से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये दिए गए हैं. उन्हें आगे रोजगार के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
'बिहार की महिलाएं हो रही हैं सशक्त' : सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी की मजबूत बुनियाद खड़ी करने के बाद अब सरकार का फोकस रोजगार और उद्योग पर है. बिहार में औद्योगिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है. सेमीकंडक्टर नीति, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो रहा है ताकि युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल सके. अगले पांच वर्षों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछाकर बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने का काम करेंगे.
'कोसी अब अभिशाप नहीं वरदान' : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बिहार के लिए अभिशाप मानी जाने वाली कोसी नदी आज राज्य के लिए वरदान साबित हो रही है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नदियों का बेहतरीन प्रबंधन कर इसे जीवनदायिनी बना दिया है. नदियों के बेहतर प्रबंधन से कोसी नदी के जरिए लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है.
''वर्ष 2007-08 में नेपाल से 1 लाख 92 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया समेत कोसी क्षेत्र के ज्यादातर जिलों में भीषण बाढ़ आई थी. तब हालात भयावह थे. हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने योजनाबद्ध रणनीति के तहत कोसी को नियंत्रित करने और उसे विकास के साधन के रूप में उपयोग करने का काम किया.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
'डेढ़ सौ गांवों तक सीमित हो गया है बाढ़' : सम्राट चौधरी ने कहा कि आज इससे लगभग चार लाख एकड़ भूमि सिंचित हो रही है. कोसी-मेची लिंक परियोजना शुरू की गई है, बांधों को ऊंचा किया जा रहा है और उनकी नियमित मरम्मत की जा रही है. 2024 में नेपाल से 6 लाख 48 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लेकिन इसका असर केवल डेढ़ सौ गांवों तक सीमित रहा. यह बदलाव सुशासन और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है. कोसी कभी किताबों में अभिशाप के रूप में उल्लेखित थी. अब दिल्ली में सांसदों के लिए बने आवासीय परिसर में एक भवन का नाम कोशी रखा गया है.
ये भी पढ़ें :-
'अपराधी चाहे बिल में छिप जाएं..हम खोजकर निकालेंगे..' सम्राट चौधरी का क्रिमिनल्स को अल्टीमेटम
'3 महीने के भीतर अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा', सम्राट चौधरी का खुला ऐलान
सम्राट चौधरी के निशाने पर बिहार के 5-6 नक्सली, खुले मंच से बोले- 'तय है पिंड का स्थान'