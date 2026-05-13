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बिहार के कर्मचारियों का DA बढ़ा, अब कितनी मिलेगी सैलरी.. समझ लें पूरा गणित

सम्राट सरकार ने बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा तोहफा देते हुए DA में 2 फीसदी का इजाफा किया है. पढ़ें

DA for Bihar government employees
सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म (CMO BIHAR SOCIAL MEDIA)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 1:01 PM IST

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगायी गई. इसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई और महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दी गई है. बैठक के बाद वित्त विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि डीए 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है.

जून की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन: डीए 58 फीसदी से 60 फीसदी कर दिया गया है. यह फैसला एक जनवरी 2026 से लागू होगा. ऐसे में बिहार सरकार के इस फैसले का असर अगले महीने यानी जून से देखने को मिलेगा. जून में करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले चार महीने का एरियर जोड़कर मिलेगा.

सम्राट कैबिनेट का बड़ा तोहफा : छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 फीसदी के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. 5वां केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

किन्हें मिलेगा इसका लाभ?: बिहार के करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें नगर निकायों, जिला परिषद कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, आयोग सहित तमाम कर्मचारी है. वहीं करीब 3.5 लाख पेंशनरों को भी फायदा होगा

कितनी बढ़ोतरी होगी? : अब आइये वेतन वृद्धि का गणित भी जान लेते हैं. जिन कर्मचारियो का मूल वेतन सबसे कम यानी 27 हजार है, उनकी 540 रुपये बढ़ोतरी होगी. वहीं ज्यादा वेतन (लाखों में) पाने वालों की करीब 4500 रुपये की बढ़ोतरी होगी. जबकि पेंशनरों को 200 रुपये से लेकर 2000 तक की बढ़ोतरी होगी.

खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ? : बिहार में करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 3.5 लाख पेंशनर हैं. वित्तिय मामलों के जानकार बताते हैं कि अभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन में 2 फीसदी की बढ़ोतरी से खजाने पर करीब 1000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

''बाजार पर असर पड़ने के कारण ही डीए बढ़ाना पड़ा है. मार्केट में इससे कोई बहुत अधिक गति आएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है. यह तो है कि महंगाई बढ़ी है लेकिन आम लोगों को तो इसे झेलना होगा. प्राइवेट सेक्टर और खासकर अन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग हैं, इन्हें तो महंगाई की मार पड़ेगी.'' - अजय कुमार झा, अर्थशास्त्री

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