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बिहार के कर्मचारियों का DA बढ़ा, अब कितनी मिलेगी सैलरी.. समझ लें पूरा गणित

पटना: बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगायी गई. इसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई और महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दी गई है. बैठक के बाद वित्त विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि डीए 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है.

जून की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन: डीए 58 फीसदी से 60 फीसदी कर दिया गया है. यह फैसला एक जनवरी 2026 से लागू होगा. ऐसे में बिहार सरकार के इस फैसले का असर अगले महीने यानी जून से देखने को मिलेगा. जून में करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले चार महीने का एरियर जोड़कर मिलेगा.

सम्राट कैबिनेट का बड़ा तोहफा : छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 फीसदी के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. 5वां केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

किन्हें मिलेगा इसका लाभ?: बिहार के करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें नगर निकायों, जिला परिषद कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, आयोग सहित तमाम कर्मचारी है. वहीं करीब 3.5 लाख पेंशनरों को भी फायदा होगा