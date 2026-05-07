BJP से 15, JDU से 13, LJPR से 2, HAM-RLM से एक-एक, सम्राट कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की 'फाइनल लिस्ट'
सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार के तहत आज 32 मंत्री बनेंगे. गांधी मैदान में इनका शपथ ग्रहण होगा. पढ़ें संभावित लिस्ट..
Published : May 7, 2026 at 10:17 AM IST
पटना: आज पटना के गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा. जहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. सूत्रों के मुताबिक 32 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. इनमें बीजेपी से 15 और जेडीयू कोटे से 13 नए मंत्री बनेंगे. इसके अलावे अन्य तीनों सहयोगी दलों से भी मंत्री बनाए जाएंगे.
बीजेपी से ये सभी बनेंगे मंत्री: विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र, नंद किशोर राम, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद और रामचंद्र प्रसाद मंत्री बनाए जाएंगे.
जेडीयू से 13 नए मंत्री होंगे: इनमें निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, लेसी सिंह, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान को लोकभवन (राजभवन) से मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है. विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से मंत्री हैं.
"विस्तार तो प्रक्रिया है, यह तो होना ही है. आज सभी शपथ ग्रहण करेंगे और फिर अपने-अपने विभाग का काम करेंगे."- शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल, विधायक, जेडीयू
#WATCH | पटना: JDU नेता शैलेश कुमार मंडल ने बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा, " विस्तार तो प्रक्रिया है, यह तो होना ही है। आज सभी शपथ ग्रहण करेंगे और फिर अपने-अपने विभाग का काम करेंगे।" pic.twitter.com/pSh6P40OFu— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2026
एलजेपीआर से कौन बनेंगे मंत्री?: चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से एक बार फिर संजय पासवान और संजय सिंह को मौका मिला है. दोनों आज मंत्री पद की शपथ लेंगे.
हम से संतोष सुमन बनेंगे मंत्री: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बनने जा रहे हैं, उनको फोन आ चुका है. वह पिछली सरकार में भी मंत्री थे.
आरएलएम से दीपक प्रकाश को बुलावा: राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनने के लिए फोन जा चुका है. वह दूसरी बार मंत्री बनेंगे. हालांकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लिहाजा 6 महीने के अंदर विधायक या विधान पार्षद बनना होगा.
पीएम मोदी-अमित शाह होंगे शामिल: शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के अलावे एनडीए के अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे.
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