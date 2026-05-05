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सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों की संभावित लिस्ट, 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण

7 मई को सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार ( सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल )