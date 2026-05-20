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सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर, IG बॉर्डर पद के सृजन को मिली स्वीकृति

सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मंत्रिपरिषद ने 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. पढ़ें पूरी खबर..

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सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 फैसले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 5:59 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. जहां कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 747 करोड़ 97 लाख 64 हजार रुपये की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति मिल गई है.

आईजी बॉर्डर पद के सृजन को स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती सुरक्षा और सूचना तंत्र को और विकसित किए जाने के लिए विशेष शाखा के अधीन आईजी बॉर्डर के पद नाम से एक नए पद सृजन की स्वीकृति दे दी है.

सहरसा में मुख्यमंत्री विकास योजना अंतर्गत आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए खेल विभाग को 6.61 एकड़ जमीन निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति मिल गई है. अरवल में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के भवन निर्माण के लिए 6.8 एकड़ जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही औरंगाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देव के निर्माण के लिए खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरण की रजामंदी मिली है.

गया से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान: गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से बैंकॉक (थाईलैंड) के सीधी उड़ान के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चयन 10 करोड़ 40 लख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. सीधी हवाई संपर्क स्थापित होने से बिहार में विदेशी पर्यटक विशेष का बौद्ध प्रेतकों के आगमन की सुविधा में वृद्धि होगी. थाईलैंड से सालाना बड़ी तादाद में पर्यटक बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भारत आते हैं, इससे बिहार में रोजगार सृजन भी होंगे.

वाइल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना: नालंदा में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत 960 MTPD क्षमता के पार वाइल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना होगी. इसके लिए 88 करोड़ 18 लाख रुपये पूंजी निवेश की स्वीकृति मिली है. इससे 185 कुशल और अकुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.

प्रतिनियुक्ति को लेकर फैसला: वहीं, वामपंथी उग्रवादियों एसटीएफ में विशिष्ट दक्षता प्राप्त और सूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल के आधार पर चिह्नित 50 दक्ष पुलिसकर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के लिए पुलिस महानिदेशक पटना को अधिकार देने को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है.

पावर प्लांट इकाई की स्थापना: कैमूर में ग्रेन बेस्ट 60 KLPD एथेनॉल प्लांट एवं दो मेगावाट की जेनरेशन पावर प्लांट इकाई की स्थापना के लिए 73 करोड़ 45 लाख की पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन की स्वीकृति मिल गई है. इस इकाई की स्थापना से 93 कुशल अकुशल कामगारों का नियोजन होगा.

अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बियाडा द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली 1300 एकड़ भूमि में से जल संसाधन विभाग को जलाशय निर्माण के लिए 324 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिली है. 19 एमएलडी जल उपलब्धता हेतु 8.5 एमसीएम भंडारण क्षमता का जलाशय का निर्माण होगा.

इन विभागों में पदों का सृजन: बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना और इसके अधीनस्थ कार्यालय के लिए 53 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. साइंस टेक्नोलॉजी विभाग में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल्स के चयन संबंधी नीति 2026 की स्वीकृति मिली है.

वित्तीय वर्ष 2026 -27 के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, जो वित्तीय वर्ष 2021- 25 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अनुरूप राशि के हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन की स्वीकृति मिली है.

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