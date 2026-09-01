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मऊ की नन्हीं सामरा को अब स्कूल आने-जाने में नहीं होगी परेशानी; DM से गुहार के बाद कच्ची सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू

सामरा के साथ पालिका के अधिकारी और सड़क की पैमाइश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ: जनसुनवाई के दौरान एक दिन पहले नन्हीं बच्ची सामरा नाज ने अपने घर के पास लंबे समय से बदहाल कच्ची सड़क को ठीक कराने की मांग डीएम आनंद वर्द्धन के समक्ष रखी थी. बच्ची की शिकायत को जिलाधिकारी ने गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए इस पर तत्काल संज्ञान लिया. संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद नगर पालिका परिषद की टीम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण के लिए संबंधित भूमि की पैमाइश कराई. बता दें कि सोमवार को वार्ड संख्या 17 में सड़क की बदहाली की समस्या लेकर सात वर्षीय छात्रा समरा नाज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी. पहली कक्षा की छात्रा ने जिलाधिकारी से खराब सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगाई. मासूम बच्ची की फरियाद ने अधिकारियों का ध्यान खींच लिया. डीएम से सड़क निर्माण की अपील करती सामरा. (Photo Credit; ETV Bharat) समरा नाज ने बताया कि रास्ता बेहद खराब होने के कारण उसे स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खराब सड़क के चलते कई बार उसे चोट लग जाती है और स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जिसके चलते उसे स्कूल में डांट सुननी पड़ती है.