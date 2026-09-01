मऊ की नन्हीं सामरा को अब स्कूल आने-जाने में नहीं होगी परेशानी; DM से गुहार के बाद कच्ची सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू
एक दिन पहले जनसुनवाई में बच्ची ने डीएम से लगाई थी सड़क बनवाने की गुहार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 6:03 PM IST
मऊ: जनसुनवाई के दौरान एक दिन पहले नन्हीं बच्ची सामरा नाज ने अपने घर के पास लंबे समय से बदहाल कच्ची सड़क को ठीक कराने की मांग डीएम आनंद वर्द्धन के समक्ष रखी थी. बच्ची की शिकायत को जिलाधिकारी ने गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए इस पर तत्काल संज्ञान लिया. संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद नगर पालिका परिषद की टीम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण के लिए संबंधित भूमि की पैमाइश कराई.
बता दें कि सोमवार को वार्ड संख्या 17 में सड़क की बदहाली की समस्या लेकर सात वर्षीय छात्रा समरा नाज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी. पहली कक्षा की छात्रा ने जिलाधिकारी से खराब सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगाई. मासूम बच्ची की फरियाद ने अधिकारियों का ध्यान खींच लिया.
समरा नाज ने बताया कि रास्ता बेहद खराब होने के कारण उसे स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खराब सड़क के चलते कई बार उसे चोट लग जाती है और स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जिसके चलते उसे स्कूल में डांट सुननी पड़ती है.
जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बच्ची से पूछा था कि वह स्कूल किस साधन से जाती है. इस पर समरा ने बताया कि वह ऑटो से स्कूल जाती है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण रास्ते में काफी परेशानी होती है. बच्ची ने डीएम से जल्द से जल्द सड़क ठीक कराने की अपील की थी. बाद में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने मीडिया को बताया कि करीब 25 मीटर का कच्चा एवं खराब मार्ग है, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है.
डीएम के निर्देश पर नगर पालिका परिषद की टीम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण के लिए संबंधित भूमि की पैमाइश कराई. पैमाइश की कार्रवाई पूरी होने के बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया.
नगर पालिका परिषद द्वारा पैमाइश के उपरांत सड़क निर्माण कार्य के लिए आवश्यक एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है. अब निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जाए. प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है. विशेष रूप से बच्चों और आम नागरिकों द्वारा उठाई गई जनसमस्याओं का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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