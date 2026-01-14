ETV Bharat / state

सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन शुरू, जानिए लास्ट डेट

सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले का मौका. ( Photo Credit; SSVV )

वाराणसी: सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बात करें डिप्लोमा कोर्स की तो उसमें भी एडमिशन शुरु हो गए हैं. इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र के 12 एनुअल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अपना आवेदन कर सकते है. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 31 जनवरी तक है. बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय सहयोग से विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है. इस बारे में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. रमेश प्रसाद ने बताया, केंद्र में विद्यार्थी वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम ज्योतिष एवं कुडंली विज्ञान, वास्तु विज्ञान, वेद, कर्मकांड, अर्चक, भाषा शिक्षण (संस्कृत सम्भाषण), व्याकरण, योग, दर्शन, वेदान्त, पालि में प्रवेश ले सकते है. नामांकन, प्रवेश, कक्षा, परीक्षा आदि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी.

ऐसे करें आवेदन: निदेशक ने बताया कि साल 2023 से संचालित इस केन्द्र से देश-विदेश के अब तक 3000 से अधिक अभ्यर्थी लाभान्वित हो चुके हैं. वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है. ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की बेवसाइट https://ssvvostc.ac.in/ पर नामांकन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध है. प्रवेश सम्बन्धित जानकारी के लिए इस नंबर 7991833155 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

