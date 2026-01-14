ETV Bharat / state

सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन शुरू, जानिए लास्ट डेट

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम ज्योतिष एवं कुडंली विज्ञान, वास्तु विज्ञान, वेद, कर्मकांड से लेकर कई सारे कोर्स अवेलबल.

Photo Credit; SSVV
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले का मौका. (Photo Credit; SSVV)
वाराणसी: सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बात करें डिप्लोमा कोर्स की तो उसमें भी एडमिशन शुरु हो गए हैं. इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र के 12 एनुअल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अपना आवेदन कर सकते है. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 31 जनवरी तक है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय सहयोग से विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है. इस बारे में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. रमेश प्रसाद ने बताया, केंद्र में विद्यार्थी वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम ज्योतिष एवं कुडंली विज्ञान, वास्तु विज्ञान, वेद, कर्मकांड, अर्चक, भाषा शिक्षण (संस्कृत सम्भाषण), व्याकरण, योग, दर्शन, वेदान्त, पालि में प्रवेश ले सकते है. नामांकन, प्रवेश, कक्षा, परीक्षा आदि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी.


ऐसे करें आवेदन: निदेशक ने बताया कि साल 2023 से संचालित इस केन्द्र से देश-विदेश के अब तक 3000 से अधिक अभ्यर्थी लाभान्वित हो चुके हैं. वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है. ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की बेवसाइट https://ssvvostc.ac.in/ पर नामांकन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध है. प्रवेश सम्बन्धित जानकारी के लिए इस नंबर 7991833155 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

16 जनवरी तक आवेदन का मौका: इसी क्रम में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के R&D शोध परियोजना के तहत फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पद पर भी भर्ती का मौका है. इच्छुक अभ्यर्थी 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते है. विभागाध्यक्ष एवं प्रिंसपल इन्वेस्टिगेटर प्रो. वन्दना सिन्हा ने बताया कि समाज कार्य एम.एस.डब्ल्यू के पास आउट इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा फोटो सहित तमाम दस्तावेज के साथ उनकी फोटो कॉपी के साथ आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए अभ्यर्थियों को 12 बजे तक समाज कार्य विभाग में हार्ड कापी जमा करनी होगी.

24 जनवरी को होगी छूटी परीक्षा: बता दें कि विद्यापीठ के सम्बद्ध महाविद्यालयों के B.Sc पंचम सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान व भौतिक विज्ञान एवं बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर के छात्रों की छूटी परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित है. परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा ने बताया कि एक्जाम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा. उन्होंने कहा, सम्बद्ध महाविद्यालय 16 जनवरी तक छूटे हुए परीक्षार्थियों का डेटा परीक्षा सामान्य विभाग को उपलब्ध करा दें, जिससे उनकी परीक्षा 24 जनवरी को सम्पन्न हो सके.

