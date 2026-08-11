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संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति को मिलेगी मानद ‘कर्नल कमांडेंट’ की उपाधि

वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, वाराणसी ‘बी’ की तरफ से मानद ‘कर्नल कमांडेंट’ की उपाधि दी जाएगी. 12 अगस्त बुधवार को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन स्थित सभागार में अलंकरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा.







विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार ने बताया कि कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को मानद कर्नल कमांडेंट की उपाधि प्रदान करने के लिए यह समारोह आयोजित किया जा रहा है. समारोह की विशेष गरिमा उस समय और बढ़ जाएगी, जब राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. सैन्य परंपरा एवं अनुशासन के अनुरूप आयोजित होने वाला यह सम्मान समारोह का प्रमुख आकर्षण होगा.



इसके बाद निर्धारित सैन्य परंपरा एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को मानद कर्नल कमांडेंट की उपाधि के पदचिह्न एवं सम्मान से अलंकृत किया जाएगा. यह अवसर विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के मध्य अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रसेवा तथा युवा विकास के साझा मूल्यों का विशिष्ट प्रतीक बनेगा. संस्था के कुलानुशासक प्रो जितेन्द्र कुमार ने बताया कि समारोह का आयोजन राष्ट्रीय कैडेट कोर, वाराणसी ‘बी’ समूह मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है. इस अवसर पर समूह सेनानायक सहित राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे.





समारोह में सैन्य परंपराओं एवं निर्धारित प्रोटोकॉल का विशेष रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन एवं एनसीसी विभाग द्वारा समारोह की प्रत्येक व्यवस्था को गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. अलंकरण समारोह को भव्य एवं गरिमापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं एनसीसी विभाग के अधिकारियों द्वारा समारोह की तैयारियों से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. इस दौरान मुख्य भवन स्थित सभागार, परिसर, मंच, सुरक्षा, प्रोटोकॉल, अतिथि व्यवस्था, संगीत, सैन्य कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया.



समारोह में होने वाले गार्ड ऑफ ऑनर सहित विभिन्न कार्यक्रमों के पूर्वाभ्यास एवं उनकी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई, ताकि मुख्य समारोह के अवसर पर प्रत्येक कार्यक्रम निर्धारित सैन्य परंपरा, अनुशासन एवं गरिमा के अनुरूप सम्पन्न हो सके. संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान-परम्परा, संस्कृत भाषा एवं शास्त्रीय विद्याओं की समृद्ध विरासत का संवाहक है. वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा-भाव एवं राष्ट्रभक्ति के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.





ऐसे में विश्वविद्यालय के कुलपति को मानद कर्नल कमांडेंट की उपाधि से अलंकृत किया जाना भारतीय ज्ञान-परम्परा और सैन्य अनुशासन के मूल्यों के विशिष्ट समन्वय का प्रतीक माना जा रहा है. कुलपति को दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर इस अवसर की सैन्य गरिमा को और विशिष्ट बनाएगा.

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