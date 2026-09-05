ETV Bharat / state

हमीरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस; डीएम बोले- पीड़ितों से फीडबैक लें अधिकारी, एसपी ने कांस्टेबल पर लिया एक्शन

सरीला तहसील में डीएम और एसपी ने लोगों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी ने सुनीं शिकायतें.
संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी ने सुनीं शिकायतें. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर : जनशिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान को लेकर शनिवार को सरीला तहसील में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया. जिलाधिकारी अभिषेक गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने खुद फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए. बारिश से हुए नुकसान से जुड़ी शिकायतों समेत राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के मामले भी अधिकारियों के सामने पहुंचे.

इसी बीच आईजीआरएस में हमीरपुर पुलिस की प्रदेश स्तरीय उपलब्धि भी चर्चा में रही. पुलिस ने 125 में 125 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. शिकायतों के निस्तारण की लगातार मॉनिटरिंग और फरियादियों के फीडबैक पर जोर को इस उपलब्धि की अहम वजह माना जा रहा है.

बारिश से खराब हुई फसलों को मिलेगा मुआवजा. (Video Credit; ETV Bharat)

सरीला समाधान दिवस में डीएम अभिषेक गोयल ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना. अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक और स्थायी समाधान मिले. डीएम ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संपर्क कर फीडबैक लिया जाए. इससे यह पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में राहत मिली या नहीं.

बारिश से हुए नुकसान से जुड़ी समस्याओं को भी प्राथमिकता से देखने के निर्देश दिए गए. डीएम की सक्रिय मौजूदगी और अधिकारियों को मौके पर ही दिशा-निर्देश देने से समाधान दिवस में शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर प्रशासन की गंभीरता दिखाई दी.

इस तरह की आईं शिकायतें : ममना बीलपुर के ग्रामीणों ने फसल खराब होने, इटैलिया बाजा निवासी दयाशंकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत की. उमरिया की नीरज कुमारी व धनवती ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की. बंडवा निवासी प्रवेश कुमार ने खाद समिति में रखी खाद का वितरण न होने की शिकायत की.

इटैलिया बाजा के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने चिकित्सालय व शिशु कल्याण केंद्र की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की. पुरैनी निवासी प्रदीप ने किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आने की समस्या बताई. सरीला निवासी रीता देवी पत्नी अमरेश कुमार ने पड़ोसियों पर मोहल्ले में अन्ना सुअर छोड़ने और विरोध करने पर लड़ाई व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया.

वहीं सरीला निवासी अनुसुइया ने कुछ युवकों पर रास्ता रोककर मारपीट, जानमाल की धमकी देने और उनकी कक्षा 10 में पढ़ने वाली बेटी को गलत नजर से देखने का आरोप लगाया. महिला ने चौकी में तैनात कांस्टेबल ब्रजेश यादव पर शिकायत पर सुनवाई न करने और रुपये लेने का भी आरोप लगाया. एसपी मृगांक शेखर पाठक ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई के लिए जरिया थाना प्रभारी को निर्देशित किया है.

आईजीआरएस में प्रदेश में नंबर वन : पुलिस की ओर से जनशिकायतों के निस्तारण में एसपी मृगांक शेखर पाठक की लगातार मॉनिटरिंग को अहम माना जा रहा है. आईजीआरएस में अगस्त की 2021 पुलिस संबंधी शिकायतों का समयसीमा के भीतर निस्तारण किया गया. फीडबैक में 90.70 फीसदी शिकायतकर्ता संतुष्ट मिले. एसपी ने बताया कि थानों से आने वाली शिकायतों की लगातार समीक्षा की जाती है. यह भी पता किया जाता है कि फरियादी की अपेक्षा के अनुरूप कार्रवाई हुई या नहीं. शिकायतकर्ता के फीडबैक के आधार पर निस्तारण की गुणवत्ता को परखा जाता है.

थाना स्तर से लेकर एएसपी और सीओ स्तर तक शिकायतों की निगरानी की जा रही है. जनसुनवाई में किसी थाने से संबंधित शिकायत आने पर संबंधित थाना प्रभारी से तत्काल जानकारी लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं.

आंकड़ों से आगे जमीनी समाधान पर जोर : आईजीआरएस की उपलब्धि को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रखने के लिए जमीनी स्तर पर शिकायतकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया. कई मामलों में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई और वास्तविक समाधान कराया. जरिया क्षेत्र में करीब 10 हजार रुपये की मजदूरी का भुगतान कराया गया. सुमेरपुर क्षेत्र में सिलाई मशीन के 25 हजार रुपये दिलाए गए. भैंस की टक्कर से हुए नुकसान की भरपाई कराई गई, जबकि कुरारा क्षेत्र में घरेलू विवाद को बढ़ने से पहले दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया.

लापरवाही पर कार्रवाई : शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आने पर एसपी ने अपने ही विभाग के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की. आईजीआरएस में गलत जांच आख्या लगाने पर सुमेरपुर के उपनिरीक्षक संजय कुमार राय को निलंबित किया गया. अन्य मामलों में भी लापरवाही, अभद्रता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की गई. इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों की भी जवाबदेही तय होगी.

चारों तहसीलों में 175 शिकायतें, 21 का मौके पर समाधान : संपूर्ण समाधान दिवस में जिले की चारों तहसीलों में कुल 175 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें 21 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया. राठ में 35 शिकायतों में चार, सरीला में 48 में आठ, हमीरपुर में 32 में पांच और मौदहा में 60 शिकायतों में चार का मौके पर निस्तारण हुआ.

सरीला में पांच पात्र जरूरतमंदों को आवासीय पट्टे दिए गए. फसल बीमा योजना में बेहतर सहभागिता करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया. अन्य तहसीलों में शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र दिए गए.

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS
SAMPOORNA SAMADHAN DIWAS HAMIRPUR
HAMIRPUR RANKED NUMBER 1 IN IGRS
हमीरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस
HAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.